搶救第16天續有進步！姊手腳刺激反應加大　妹神經功能都未恢復　　

▲主治醫師神經外科醫師辛明泰（左）為10小姊姊測試腳部反射反應。（圖／彰化秀傳醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港陳姓小姊妹(10歲、9歲)傍晚放學返家，在路口遭撞飛一度失去生命徵象，送醫搶救至今進入第16天，姊姊收治在彰化秀傳醫院，狀況一天天進步，眼睛已經可以睜開、昏迷指數進步到6，昨日做頸椎復位神經減壓固定手術後，今日醫師刺激下肢反應更大、手也會抖動，預計做第一次腦部幹細胞治療。

彰化秀傳醫院今日表示，姊姊生命現象相對穩定，但手術前四肢完全沒有反應，經昨日施行「頸椎復位神經減壓固定手術」，治療頸椎顱底脫位，手術順利完成後，今天主治醫師神經外科醫師辛明泰測試腳部反射反應，雙下肢刺激反應更大一點，但是時好時壞、手部有看到明顯一點抖動，下午預計做第一次腦部幹細胞治療、昏迷指數進步到6(仍屬重度昏迷)。

▲主治醫師神經外科醫師辛明泰為10小姊姊測試腳部反射反應。（圖／彰化秀傳醫院提供）

妹妹受到撞擊後狀況較為嚴重，收治在彰化基督教醫院，期間經歷2次尿崩，這兩天左、右邊胸管皆已撤除，水腫部份也改善，升壓劑只剩下一劑量也就是最小劑量給予，不過意識狀況仍處重度昏迷、神經功能都沒有恢復。

▲彰基總院長陳穆寬 (左三)曾帶領醫療團隊為9歲妹妹禱告 。（圖／記者唐詠絮翻攝）