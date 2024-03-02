社工老師耳邊喊「趕快恢復健康好嗎」　彰化小姊姊眼角泛淚

▲彰化家扶社工老師前往醫院探視車禍命危姊妹。（圖／彰化家扶提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉3姊弟22日晚間過斑馬線時遭撞飛，其中10歲的姊姊跟9歲的妹妹傷重昏迷，還在與死神搏鬥，因為家境貧困，是彰化家扶中心家扶兒，昨夜家扶中心社工老師帶著祈福卡，前往醫院探視，在她們的耳邊說「趕緊恢復健康好嗎」，姊姊聽到老師們的聲音，眼角泛淚了，令在場的人相當振奮，「她有聽到我們的聲音」，也請外界為兩姊妹持續集氣。

姊妹命危送醫急救，至今第10天，2人仍處重度昏迷，10歲姊姊在彰化秀傳舊治，體傷已復原9成，僅剩下腦部復原，院方已進行中醫會診，並安排每周一、三、五進行針灸執行治療；至於病況較為嚴重的9歲妹妹，目前雖然生命徵象穩定，但腦部的功能持續沒有恢復，院方將同步會診中醫持續治療，下星期一會做骨折的固定手術。

彰化家扶中心社工老師們昨夜再度到醫院探視姊妹倆，說「趕緊恢復健康好嗎？」、「帥氣的主任哥哥與家扶老師們，全部都在祈禱著妳們趕緊好起來」、「大家寫上為妳們兩姊妹加油的祝福語」，由社工老師親送到加護病房裡，放在床邊陪伴妳們。

據轉述，姐姐聽到老師們鼓勵的話後眼角竟泛淚，令在場的人相當振奮的說「有聽到老師跟妳說話的聲音」，頓時大家的眼眶也跟著泛紅。

彰化家扶中心老師也跟妹妹說，「妹妹也要加油，姐姐進步中，也要跟上姐姐的腳步」，主任王震光哥哥要再帶妳們參加暑期課輔班、戶外教學、同學們一起手拉手，走路去餐館享用牛排，年底還有許下心願會成真的圓夢禮物，以及妳們最愛的聖誕大餐，趕緊醒來當老師的小幫手。

▲姊妹倆在彰化家扶是小小志工熱心助人。（圖／彰化家扶中心提供）