彰化姊妹車禍搶救第15天！姊對刺激有反應了　昏迷指數進步到6

▲彰化伸港鄉3姊弟遭撞飛，住院搶救第15天，姊姊昏迷指數進步到6分。（圖／彰化秀傳提供）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化縣伸港鄉陳姓姊弟3人2月22日傍晚放學返家時遭休旅車撞飛，導致10歲的姊姊、9歲的妹妹重傷命危，今住院搶救進入第15天，姊姊狀況出現好轉，雙腳刺激都有反應，昏迷指數從3進步到6；妹妹水腫部分也有改善，預計今上午撤除胸管，不過意識狀況及神經功能都沒有恢復。

陳姓姊弟3人上月22日晚間6時許放學徒步返家，未料行經建國路(台17線)與美港公路(台61乙線)路口時，遭蕭姓男子無照駕駛休旅車撞飛，導致陳姓姊妹2人重傷，一度沒有生命徵象，而最年幼的陳姓弟弟則是腳輕微扭傷，經包紮治療後已返校上課。陳姓姊妹在經住院搶救後恢復呼吸心跳，但2人腦部均受到重創，昏迷指數都只有最低的3分(深度昏迷)。

收治姊姊的彰化秀傳醫院今表示，昨天在姊姊生命現象相對穩定之後，施行「頸椎復位神經減壓固定手術」，治療頸椎顱底脫位，手術順利完成之後，今天雙腳刺激都有反應，昏迷指數進步到6(仍屬重度昏迷)，預計明天會施打幹細胞，希望能進一步對腦幹及頸椎的損傷有所幫助。

而收治妹妹的彰化基督教醫院也指出，今早腦神經外科張尚文主任來查房時表示，陳小妹妹昨天已拔除左邊胸管，今早也會將右邊胸管撤除，水腫部份已較改善，升壓劑目前只剩下一線低劑量給予，而且是最小劑量，不過意識狀況以及神經功能都沒有恢復。

▼妹妹意識狀況以及神經功能目前都沒有恢復。（圖／彰化基督教醫院提供）