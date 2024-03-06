彰化姊妹車禍命危搶救第14天！　姊頸椎開刀...妹血壓不穩

▲小姊姊今天進開刀房進行頸椎減壓及固定手術。（圖／秀傳醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹(10歲、9歲)遭休旅車撞飛命危，在醫院搶救至今進入第14天，姊妹昏迷指數依然是3，在秀傳醫院的姊姊病情相對較穩定，昨天已經睜開眼睛，但由於頸椎脫位嚴重，壓迫到脊椎，今天進開刀房進行頸椎減壓及固定手術；至於在彰基救治的妹妹，血壓不穩定忽上忽下，院方持續補充營養劑。

陳姓3姊弟於2月22日晚上6點多，行經伸港鄉建國路(台17線)與美港公路(台61乙線)路口，遭蕭男無照駕駛休旅車撞飛，弟弟腳扭傷已經可以返校上課；姊妹則頭部、胸部及全身多處擦挫傷及骨折，當場失去生命徵象，經分別送往彰化秀傳及彰基醫院急救後恢復心跳，但至今仍處重度昏迷。

▲小妹妹今天血壓不穩。（圖／秀傳醫院提供）

彰化秀傳醫護人員在姊姊身旁實施音樂療法播放動畫音樂之後，眼球已能轉動，昨天已能微微睜開眼睛，但眼神仍飄忽不定，目前生命現象相對穩定，不過因為她頸椎脫位情況較嚴重，壓迫到脊椎，為了治療頸椎顱底脫位，上午今天進開刀房施行頸椎復位神經減壓固定手術，手術下午已經完成，後續再觀察病情，並計劃用幹細胞治療腦幹及頸椎的損傷。

傷勢最嚴重的妹妹在彰基搶救，其頭部嚴重受創，至今仍無任何反應，前天骨科醫師謝承穎為她作右大腿骨折固定手術。彰基外傷科主治醫師李坤樺今天上午查房，發現妹妹血壓高110~120，低60~70，心跳105，血壓忽上忽下，不是很穩定，與昨天一樣持續給予補充營養劑治療。