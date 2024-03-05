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社會 社會焦點 保障人權

振奮！彰化遭撞小姊姊「微微睜眼」　醫曝能否清醒關鍵

▲10歲姊姊在秀傳急救。（圖／秀傳提供）

▲10歲姊姊睜開眼睛了。（圖／秀傳提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

伸港鄉3姊弟2月22日走人行道遭撞飛，10歲姊姊、9歲妹妹傷勢嚴重命危，送醫搶救今天進入第13天，彰化秀傳醫院再度傳來令人振奮的好消息，姊姊已經偶爾能微微睜開眼睛，再來要等待腦部細胞的連結是否能在治療後逐漸恢復，但頸椎脫位的情況較嚴重，未來會視清醒程度來決定是否使用「神經再生」治療。

陳姓3姊弟於2月22日晚上6點多，行經伸港鄉建國路(台17線)與美港公路(台61乙線)路口，遭蕭男無照駕駛休旅車撞飛，弟弟腳扭傷已經可以返校上課；姊妹則頭部，胸部及全身多處擦挫傷及骨折，當場失去生命徵象，經分別送往彰化秀傳及彰基醫院急救後恢復心跳，但至今仍處重度昏迷。

▲▼ 彰化3姊弟遭撞，小姊妹陷入重度昏迷。（圖／彰化秀傳醫院提供）

彰化秀傳李佳穎副院長表示，姊姊已經偶爾能微微睜開眼睛，但眼神仍飄忽不定，似乎還沒有清醒，但確實又有些進步，讓團隊很興奮。

昨日核磁共振結果，腦部的結構血液供應及灌流大部分都已經恢復，再來要等待腦部細胞的連結是否能在治療後逐漸恢復，這部分與神智清醒與否關係最大。

但不幸的是，頸椎脫位的情況較嚴重，壓迫到脊椎，因此目前脖子可能是癱瘓的，受傷後一直用頸圈固定著，未來會視姊姊清醒程度來決定是否使用神經再生治療。

▲遭撞小姊姊在彰化秀傳醫院急救。（圖／秀傳醫院提供）

▲彰化秀傳醫院使用音樂治療。（圖／秀傳提供）

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