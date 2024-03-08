34年前大雨毀行程！　環球影城贈「手寫代金券」竟還能用

▲美國加州洛杉磯好萊塢環球影城。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

來自美國北加州的一家人在34年前到洛杉磯環球影城（Universal Studios）遊玩，結果卻因為大雨導致許多設施取消，最後工作人員給了4張手寫的代金券，並強調終身有效。沒想到他們今年重返環球影城，工作人員竟真的接受代金券，讓他們直呼不可思議。

根據NBC報導，來自北加州洛斯蓋圖（Los Gatos）的克雷默（Kramer）一家在1990年冬天前往洛杉磯環球影城遊玩，沒想到現場卻下起傾盆大雨，導致許多設施都被迫關閉，讓一家人的環球之旅幾乎報銷。

媽媽卡洛琳（Carolyn Kramer）說，當時雨大到一家人幾乎無處可躲，加上天氣又濕又冷，又看到一對兒女失望的眼神，讓她決定去找工作人員談談，「我直接走到客服那裡，對他們說，『我們為這次旅行計劃了很長時間，我們對環球關閉這些演出感到非常失望。』」

環球影城為了彌補克雷默一家的損失，就送給他們2張成人、2張兒童的手寫代金券，並承諾這些票券終身有效，歡迎隨時回來玩。

L.A. family goes back to Universal Studios, using voucher from 3 decades agohttps://t.co/m2yzPZVZmx — The Big Time with Whitney Allen (@thebigtime) February 28, 2024

時間到了2024年，當時年僅7歲的兒子丹尼爾（Daniel）已經成為一名父親，他決定今年帶著兩個孩子再度前往環球影城遊玩。這時卡洛琳想起了這些代金券，「這些年來，我只是碰巧把它保存在我的文件夾裡，因為我下定決心，如果我再去一次，我一定要看看是否真的還能用。」

最後經過電話交涉，環球影城決定收下這些手寫代金券，這也讓丹尼爾感到不可思議，「這只是幾張手寫的小紙條，我當時想絕對不可能被接受的！」卡洛琳則開心表示，這次能和孫女們一起去玩，真的是太高興了。