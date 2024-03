34年前大雨毀行程！　環球影城贈「手寫代金券」竟還能用

▲美國加州洛杉磯好萊塢環球影城。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

來自美國北加州的一家人在34年前到洛杉磯環球影城(Universal Studios)遊玩,結果卻因為大雨導致許多設施取消,最後工作人員給了4張手寫的代金券,並強調終身有效。沒想到他們今年重返環球影城,工作人員竟真的接受代金券,讓他們直呼不可思議。

根據NBC報導,來自北加州洛斯蓋圖(Los Gatos)的克雷默(Kramer)一家在1990年冬天前往洛杉磯環球影城遊玩,沒想到現場卻下起傾盆大雨,導致許多設施都被迫關閉,讓一家人的環球之旅幾乎報銷。

媽媽卡洛琳(Carolyn Kramer)說,當時雨大到一家人幾乎無處可躲,加上天氣又濕又冷,又看到一對兒女失望的眼神,讓她決定去找工作人員談談,「我直接走到客服那裡,對他們說,『我們為這次旅行計劃了很長時間,我們對環球關閉這些演出感到非常失望。』」

環球影城為了彌補克雷默一家的損失,就送給他們2張成人、2張兒童的手寫代金券,並承諾這些票券終身有效,歡迎隨時回來玩。

L.A. family goes back to Universal Studios, using voucher from 3 decades agohttps://t.co/m2yzPZVZmx