美軍情報士官涉向中國洩密　販售「台海遇襲」美方因應計畫

▲美國現役軍官涉嫌向中國出售美軍機密文件,內容包含美國對台海軍事衝突的因應計畫。(圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國一名現役陸軍情報分析士官7日在肯塔基州遭到逮捕,他被檢方指控涉嫌向中國出售美國軍方和台灣有關的防務、武器系統、飛彈防禦系統等敏感軍事文件,包含假設台灣受到武力攻擊時的美方因應計畫,過去一年多來一共收取了4.2萬美元(約新台幣132萬元)的賄賂。

根據美聯社、CBS報導,美國陸軍第506步兵團中士兼情報分析員舒茲(Korbein Schultz)被指控共謀、洩露國防機密、賄賂等6項罪名。檢方表示,他從2022年6月開始,與一名自稱住在香港的匿名人士透過網路互傳加密訊息,在對方要求下濫用他的最高機密安全許可下載美國政府機密文件。據稱兩人同意建立長期合作關係。

起訴書中沒有表明接收者是否來自中國政府,也沒有點名中國政府是幕後黑手,但舒茲被指控傳遞的大部分國防資訊都與中國有關,內容包含美國從俄烏戰爭中汲取的教訓,以及如何將其運用在台灣受到攻擊時的因應計畫。

▲美國陸軍情報分析士官舒茲(Korbein Schultz)涉嫌向中國出售數十份美軍敏感文件。(圖/翻攝自X/Army Counterintelligence Command)

另外,舒茲也提供了有關美國「海馬斯」高機動性多管火箭系統(HIMARS)、高超音速武器、美國軍事力量未來發展研究,以及針對中國等主要國家的軍事演習與行動的研究等敏感資訊。

報導指出,舒茲以一次數千美元的價格出售了數十份文件,至今收到至少14筆款項,總額達4.2萬美元。他曾經傳訊息告訴對方,「我需要再買一輛BMW回來」、「我會繼續傳送大量資訊給你」,檢方推測金錢似乎就是犯罪動機。目前尚不清楚舒茲是否聘請律師,他將於當地時間8日首次出庭。

Today, Sgt. Korbein Schultz was arrested for conspiracy to obtain and disclose national defense information, export of technical data related to defense articles without a license, conspiracy to export defense articles without a license, and bribery of a public official. pic.twitter.com/WAPXLLVYeg