美軍情報士官涉向中國洩密　販售「台海遇襲」美方因應計畫

▲美國現役軍官涉嫌向中國出售美軍機密文件，內容包含美國對台海軍事衝突的因應計畫。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國一名現役陸軍情報分析士官7日在肯塔基州遭到逮捕，他被檢方指控涉嫌向中國出售美國軍方和台灣有關的防務、武器系統、飛彈防禦系統等敏感軍事文件，包含假設台灣受到武力攻擊時的美方因應計畫，過去一年多來一共收取了4.2萬美元（約新台幣132萬元）的賄賂。

根據美聯社、CBS報導，美國陸軍第506步兵團中士兼情報分析員舒茲（Korbein Schultz）被指控共謀、洩露國防機密、賄賂等6項罪名。檢方表示，他從2022年6月開始，與一名自稱住在香港的匿名人士透過網路互傳加密訊息，在對方要求下濫用他的最高機密安全許可下載美國政府機密文件。據稱兩人同意建立長期合作關係。

起訴書中沒有表明接收者是否來自中國政府，也沒有點名中國政府是幕後黑手，但舒茲被指控傳遞的大部分國防資訊都與中國有關，內容包含美國從俄烏戰爭中汲取的教訓，以及如何將其運用在台灣受到攻擊時的因應計畫。

▲美國陸軍情報分析士官舒茲（Korbein Schultz）涉嫌向中國出售數十份美軍敏感文件。（圖／翻攝自X／Army Counterintelligence Command）

另外，舒茲也提供了有關美國「海馬斯」高機動性多管火箭系統（HIMARS）、高超音速武器、美國軍事力量未來發展研究，以及針對中國等主要國家的軍事演習與行動的研究等敏感資訊。

報導指出，舒茲以一次數千美元的價格出售了數十份文件，至今收到至少14筆款項，總額達4.2萬美元。他曾經傳訊息告訴對方，「我需要再買一輛BMW回來」、「我會繼續傳送大量資訊給你」，檢方推測金錢似乎就是犯罪動機。目前尚不清楚舒茲是否聘請律師，他將於當地時間8日首次出庭。