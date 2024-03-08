嘉義某高中爆霸凌！學生下跪「被打20多下巴掌」　校方回應了

▲該校學務主任表示，學校必定秉持正向管教及輔導原則，妥適處理，以化解雙方心結，避免再有後續。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義某高中傳出霸凌事件，學生在教室內被抓頭髮下跪道歉，還被連續打了20多下巴掌，影片曝光後在網路引起熱議。對此，校方表示是兩位學生在校發生口角，其中一名學生心生不滿，才在學校發生此事，並表示雙方家長均了解事件原由，動手學生的家長已向對方道歉，並承諾負擔後續相關責任。

網路上瘋傳的影片中，一名學生抓著另名跪著的學生頭髮，嗆聲「你很厲害是不是」、「嗆三小」、「講話啊」、「大尾喔」，並且連續打了20多下巴掌

校方表示，兩位學生於假日期間，於校外因故發生口角，導致一名學生心生不滿，雙方後續於學校下課時間私下溝通時，因為一時情緒激動，動手拍打對方臉頰，因而造成此事件。學校教官室於事發後第一時間立刻啟動緊急應變處理，以關懷學生安全為首要考量，查明真相、了解發生原因及防止事態再擴大，同時亦聯絡雙方家長到校，共同處理。

校方指出，經雙方家長及學校學務人員共同處理後，雙方家長均了解事件原由，且施暴學生家長也已向被害學生家長表達深切歉意，並承諾負擔後續相關責任；被害學生家長也表達希望後續學生與學生間的相處，能相互尊重，回歸教育本質，不再發生類似事件。

學校後續亦立即啟動輔導機制，持續關照、輔導被害學生心理情緒，若有必要，亦將尋求第三方協助，讓學生修復可能造成的心理陰影，回歸正常軌道，專心求學。另外，對於施暴學生也會積極輔導其情緒方面的控管，以及再加強其法治觀念，以避免再有類似情形。

校方說明，學校對於雙方家長及學生輔導與溝通持續進行，此事件為學生與學生間單一的偶發衝突事件，學校必定秉持正向管教及輔導原則，妥適處理，以化解雙方心結，避免再有後續。