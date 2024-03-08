吃一口咖哩雞送命！英男「以前都沒事」　驗屍官揭他早知堅果過敏

▲英國男子吃了一口咖哩雞後突然昏倒送醫，不到幾天就去世。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

英國一名27歲年輕男子在家庭聚餐上，吃了一口印度咖哩雞，身體迅速出現劇烈過敏反應，癱倒昏迷，住院治療一周後不幸去世。令人遺憾的是，他原本就知道自己對堅果類過敏，也知道咖哩雞含有杏仁，但因為先前品嚐同一道菜時都沒有發生過敏反應，他以為這次也會沒事，怎料卻奪走他的生命。

根據鏡報報導，來自大曼徹斯特郡貝里市（Bury）的希金森（Joseph Higginson）2022年12月28日在一家印度餐廳買了幾道料理，帶回家與家人一同享用。他先吃完前菜，又吃了一口奶油雞肉咖哩，此時他突然站起來衝到廚房水槽旁，隨後跑上樓，他的姊姊幫他在大腿上注射一針腎上腺素卻沒有奏效，他癱倒在地暈了過去，一度心臟驟停。

急救人員為希金森做心肺復甦術，並將他送往皇家博爾頓醫院（Royal Bolton Hospital），但他仍在2013年1月4日不幸去世。英國羅奇代爾（Rochdale）驗屍法庭7日公布調查結果，認定這是一起意外死亡。

驗屍官米切爾（Julie Mitchell）表示，希金森在2022年4月就曾經因為過敏住院，同年6月還到過敏科進行皮膚試驗，被醫生告知他對花生、堅果、杏仁與椰子過敏。醫生當時開立一支腎上腺素自動注射器（EpiPen）給他，並且指導他如何在出現過敏反應時使用。

米切爾表示，這家餐廳明確在菜單上標示這道菜含有杏仁，希金森也很清楚這對他而言是「有風險」的食物，不過他以前吃過這道菜，也吃過杏仁，認為以往身體都可以「承受」，但事發當下他將咖哩雞一放進嘴裡就立刻出現過敏反應。