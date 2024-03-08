知名品牌A＆F股價「狂漲近400%」　勝過輝達！

▲Abercrombie & Fitch在台灣展店。（圖／達志影像）

記者曾羿翔／綜合報導

美國知名服飾品牌Abercrombie & Fitch （A&F）6日公布，業績成長領先表現強勁，市值在過去12個月內成長了415%，達到69.9億美元。值得注意的是，A&F的股價漲幅在過去一年達到397%，勝過輝達（NVIDIA）265%的漲幅，成為近期華爾街話題。

綜合外媒報導，Abercrombie & Fitch （A&F）上季營收與獲利都優於預期，但預估成長幅度將變緩，周三終場反跌超過3%。不過對投資人來說，應不會過於擔心這天的走勢，因為此家服飾品牌已經實現股票大幅上漲，在過去12個月內飆升了397%，比晶片製造商輝達（NVIDIA）265%更高。

報導也指出，A&F市值在過去12個月內成長了415%，達到69.9億美元，而輝達的市值則成長了281%，來到2.21兆美元。分析師卡登（Dylan Carden)）指出，A&F從2023年初以來，股價上漲了六倍。他評A&F股票評等為「和大盤持平」與市場表現一致，未訂定目標價格。

A&F過去曾以性感裸露的廣告宣傳而聞名，當時迎來正負兩極的評價，也曾被質疑種族歧視。A&F近年來改變營運策略，2018年以來關閉了許多較大的旗艦店，並轉向開設更小且更明亮的店面，市場目標也轉移到21歲至24歲以上的年齡客群，增加對各種體型消費者的友善程度，成功帶動營收與股價。