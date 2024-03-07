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社會 社會焦點 保障人權

罹癌男遭撞11天後死亡　酒駕男辯「跟我沒關」被法官打臉

▲▼台中地院,司法大廈,地檢署,台中地檢署,法官（圖／記者許權毅攝）

▲台中一名男子酒駕撞倒騎士，騎士11天後死亡，男子辯稱和他無關，被判2年6月。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市陳姓男子2022年3月2日凌晨零時許在家裡喝了400cc的自製藥酒，當天下午1點多開著小貨車上班，途中撞倒騎機車的林姓男子，林男在12日搶救無效死亡，陳男坦承酒駕，但辯稱林男之死和患有癌症有關，不是他撞死，台中地院引述法醫師和醫師說法，沒有採信陳男之詞，判處有期徒刑2年6月，全案仍可上訴。

陳男2022年3月2日零時許，在住家喝了自製藥酒約400毫升，當天下午1點多，駕駛自用小貨車行經永春東路與永春東路202巷路口，因變換車道未與林男保持安全間距，撞倒機車，林男右側鎖骨及肩胛骨骨折、雙側肺挫傷、肋骨骨折合併雙側血氣胸，12日死亡。

陳男酒測值0.37mg/l，坦承酒後開車、和林男發生擦撞，但辯稱「每日飲用藥酒是為了保健身體健康」，且林男被撞後30分鐘內即送醫急救，並經曾救治類似病情之胸腔外科主治醫師治療，一般人經休養後應可恢復生活，所以否認林男之死和他有關。

陳男辯護人表示，林男住院前3天，血氣胸的傷勢就已經穩定下來，之後仍會死亡是因為林男為治療癌症而化療所引起的嗜中性白血球低下症，才是死亡主因，和陳男的擦撞沒有因果關係。

法醫師證稱，林男患有舌癌或攝護腺癌的狀況雖會影響其健康及存活率，但不影響死因，且舌癌復原狀況蠻好的，外觀看起來也不是體弱多病的人，就算是最壞情形，林男至少還有50％的機會可以活5年，若是因為舌癌或攝護腺癌，不會在車禍後11天即死亡，死因最主要還是車禍。

澄清醫院主治醫師亦稱，林男雖然罹癌，但在入院前3天的病況已趨穩定，車禍當天到院時是肋骨多重骨折跟血氣胸，3月6日血氣胸突然很大片，可能是中間因為骨折，有碎骨動到所造成，他認為林男死亡結果與外傷性造成的血氣胸與肋骨骨折間有一定相關性。

台中地院最後表示，陳男不能安全駕駛動力交通工具因而致人於死，處有期徒刑2年6月。

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