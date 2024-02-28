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社會 社會焦點 保障人權

不爽天天被抓違規　騎士衝派出所嗆副所長「禿頭」下場更慘

記者黃翊婷／綜合報導

朱姓男子去年4月初因為不滿騎車違規被警員開單，竟氣得跑到派出所，大罵開單警員、值班警員以及副所長，包含「哇你禿頭你最大」、「你看起來人模狗樣，做那個什麼骯髒事」等等，結果當場被以現行犯逮捕。台中地院法官審理後，依侮辱公務員罪判處朱男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

機車,手機,手機支架,外送,騎士（示意圖／CFP）

▲朱男不滿騎車違規被開單，竟氣到跑去派出所罵警員。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，朱男2023年4月8日下午3時許因為騎車未打方向燈，被警員開單告發，大約10分鐘之後，他竟跑到派出所，對著在場警員辱罵「你們這些警察素質都這樣啦，素質這麼差喔」，接著對副所長說出「哈，禿頭耶，哇你禿頭你最大」等話，再對開單警員嗆聲「你看起來人模狗樣，做那個什麼骯髒事」。

朱男大鬧派出所40分鐘，隨即被警員以現行犯逮捕。他挨告之後堅稱沒有罵警員，也沒有侮辱的意思，「我是在抗議跟比喻」，因為天天被警員照相交通違規，一時情緒失控才會做出上述行為。

台中地院法官檢視警員的密錄器畫面，發現朱男確實曾在派出所說出「你們這些警察素質都這樣啦，素質這麼差喔」等話，而且在談話過程中，他有環顧在場員警並朝值班台後方說話的舉動，足見他當時的說話對象就是派出所內的警員，辱罵對象也是在場警員。

法官表示，朱男的證述與客觀事證不符，難以採信，本案事證明確，他因遭警員開單而心生不滿，竟跑到派出所謾罵，未尊重公權力執行，損及公務員執行職務的尊嚴，犯後也未達成和解，最終依侮辱公務員罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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