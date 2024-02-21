男花1420萬追愛「婚約泡湯」心碎提告　結局一毛都拿不回

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿強（化名）2021年間對女網友美美（化名）展開追求，聲稱雙方是以結婚為前提交往，但先後花費1420萬餘元之後，對方卻態度丕變，這才決定提告要求返還100萬元。但台中地院法官審理之後，認為美美並未使用詐術，也沒有答應結婚，結婚計畫只是阿強一廂情願，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。

▲阿強聲稱是以結婚為前提與美美展開交往。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿強在判決書中主張，他是在網路直播平台結識美美，並於2021年10月間展開追求，美美同意以結婚為前提交往，同時約定要求他幫忙還清貸款、買房，等到存夠錢再結婚，他前前後後拿出1420萬6000元，美美卻在2022年8月中旬態度大轉變，且不願意返還交往期間獲得的款項，這才決定提告求償100萬元。

美美則表示，是阿強主動展開追求，並提議幫忙還貸款、買房以及存錢，她從未答應要與阿強結婚，僅答應交往，況且交往期間阿強沒有向她求過婚，雙方也沒有談論過任何結婚的事宜，後來她發現阿強疑似已有家庭，喪失信任才會分開。

台中地院法官檢視兩人的LINE對話紀錄截圖，發現確實是阿強主動提議交往，美美並未以結婚為由索討金錢，因此難認美美有任何詐欺行為；此外，阿強自稱與美美訂有婚約的時候，仍與另一人保持著婚姻關係，和美美談論分手時也多次強調兩人之間的「男女朋友關係」，始終沒有提及取消婚約一事。

法官認為，對話紀錄最多只能證明阿強和美美曾經交往，無法證明雙方有婚約關係存在，雖然阿強出示一張寫滿結婚計畫的便條紙，但這只是他一廂情願的規劃，也無法證明美美是否知道交往期間的贈與均附有結婚的負擔，最終認定阿強的主張無理由，裁定駁回，全案仍可上訴。