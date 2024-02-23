店員撿到iPhone問誰的　男「點頭道謝」結局倒賠1.5萬元

記者黃翊婷／綜合報導

工人阿傑（化名）去年10月間前往某小吃店消費，正要離開時，店員發現桌上有一部iPhone手機，他明知手機不是自己的，仍上前「點頭道謝」，成功騙得手機。台中地院法官審理後，依詐欺取財罪判處阿傑拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，還要向公庫支付1.5萬元。

▲法官認為阿傑對店員使用詐術，才騙得手機。（示意圖／達志影像／美聯社）

判決書中記載，阿傑2023年10月2日下午前往某小吃店用餐，正要離開時，另一桌的客人恰巧將一部iPhone手機留在桌上，接著起身去裝飲料，不知情的店員發現桌上的手機，以為是客人遺失的，於是拿起來詢問在場所有人誰是失主。

沒想到阿傑見狀竟走向店員，一邊微笑點頭，一邊道謝，讓店員誤以為他就是手機的主人，得手之後便立刻騎車離開，之後還將手機關機，並使用越獄程式刪除手機內的資料。後來真的失主裝完飲料回到座位，發現手機不見了，這才揭穿阿傑的謊言。

阿傑到案之後，面對失主以及店員的指證均坦承不諱。台中地院法官認為，阿傑對店員使用詐術，導致店員誤信而交付手機，其行為顯然侵害到他人的財產權，欠缺尊重他人財產權的觀念，考量到他過去沒有前科，只是一時失慮才會觸法，犯後也十分後悔，最終依詐欺取財罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，還要向公庫支付1.5萬元，並參加2場法治教育課程，全案仍可上訴。