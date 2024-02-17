　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「裡面沒穿」套人夫衣服陪跨年同睡　女同事判賠10萬

記者黃翊婷／綜合報導

女子小蘋（化名）因前往已婚同事A家中，還脫去內衣、穿上對方衣服同床共枕，遭到A男的妻子提告求償50萬元，雖然她強調自己不知道同事已婚，但並未獲得台中地院法官採信，日前被判處應賠償A男妻子10萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲▼女子、女人、女性、性行為、性愛、上床。（示意圖／CFP）

▲小蘋被指控與人夫同事發生婚外情。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小蘋因為工作關係與丈夫認識，明知丈夫已經結婚，仍在2023年1月間趁她出國時，跑到家中與丈夫幽會，還脫去內衣穿上丈夫的衣服，兩人同床共枕，種種行為顯然侵害到她的配偶權身分法益，且情節重大，因而決定提告求償50萬元。

小蘋則辯稱，和A男平時互動不多，只知道對方有交往多年的對象，但不知道他們已經結婚，況且，她曾多次詢問A男是否結婚了，對方都否認，直到2023年元旦受邀一起跨年，當晚借住男方父母家中，受到男方兄姊質問，才知道A男已經結婚。

至於同處一室的事情，小蘋表示，證據影片只拍到臥房內部狀況，她當時背對鏡頭坐在床角，但衣衫整齊，並無侵害人妻配偶權的行為；退一步而言，就算認為她應該負責，但A男已承諾願意負擔全部責任，並拿出40萬元達成和解，她應當也同免責任，不用賠償。

不過，A男出庭證稱，早在跨年前一周就向小蘋表明已婚的身分，一起過夜的那天晚上，小蘋確實脫掉內衣並穿上他的衣服，兩人在交往期間發生過2次性行為；而針對賠償一事，他強調，那40萬元是離婚的賠償，並非外遇賠償。

另外，人妻曾委託兄長質問A男及小蘋，並錄影存證，當時A男問小蘋，「妳知道我結婚了嗎？」小蘋回答「知道」。對此，小蘋解釋，她回答知道是為了配合A男的要求。

台中地院法官認為，小蘋的學歷為大學畢業，且已工作多年，並非知識淺薄、毫無社會經驗的人，接受質問時也知道人妻的兄長正在錄影，所取得的資料日後可能會作為證據使用，甚至因此受到提告求償，她卻還是選擇「配合A男的要求」，顯然有違經驗法則。

法官接著說道，小蘋明知A男已婚，仍前往對方家中，還在臥室裡單獨相處、脫去內衣並穿上對方的衣服，甚至同床共枕過夜，明顯已經逾越一般異性的正常社交行為，確實侵害到人妻的配偶權，加上她無法證明A男賠償的40萬元與外遇一事有關，所以也無法免除賠償責任，最終判她應賠償人妻10萬元較為適當，全案仍可上訴。

ET快訊
帶3孩到機場「才發現沒買票」！剩10分關櫃　郭惠妮崩潰
晚安小雞GG了！名嘴爆柬前總理「超討厭台灣」　緣由曝光
快訊／基隆父子雙亡！　2人陳屍房內
熱吻滾床爆乳熟女！　局長認了「老婆也知道」
納瓦尼猝逝！妻子首度發聲「普丁將被繩之以法」
離開樂天痛哭！　啦啦隊女神曝告別原因
上映8天！　劉德華新片突宣布撤檔
外流台南櫃姐全裸自慰片！　他還嗆「色情直播主」下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／恐怖！嬤騎車逆向左轉撞騎士　遭「中柱貫穿腳踝」噴滿地血

快訊／基隆父子雙亡！2人陳屍房內　兒留遺言：一起把父親帶走

晚安小雞被抓到判刑只花3天　律師提醒小心1事：關了出不來

熱吻滾床爆乳熟女！基隆消防局長認了「老婆也知道」：已沒有來往

高雄抓酒駕5熱區曝光！警局長放話「重點執行」：零容忍　　　　　　

不穿內褲上班激戰竹科男！慾望人妻傳自摸照...嬌喊：騷給你看

電擊棒押人不成急落跑　台中3惡徒躲南投大賣場被逮...搜出槍毒

偷吃人妻5個月趴百次！餐廳老闆違約再聯繫判賠500萬元

「裡面沒穿」套人夫衣服陪跨年同睡　女同事判賠10萬

驚悚畫面！高雄醉男站快車道「動也不動」　慘被小黃司機撞飛　

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

陸女與尪過年返台想補辦婚禮　婆婆不喜歡她「躺馬路」大哭

網瘋傳晚安小雞「假逃命片段」　馬路上半蹲遮掩...監視畫面曝

爸抓萌柴雙腳輕舔肉球　牠崩潰哀號：變態啊～

Jessi嗆朱宇宰「做菜好難吃」XD　喊：啊C...攝影師嚇到腳縮起來

台版「非常律師」陳俊翰離世　被罕病纏身：限制不了我的夢

橘貓半夜上廁所堅持要人陪　逼奴才見證整個過程才甘願

快訊／恐怖！嬤騎車逆向左轉撞騎士　遭「中柱貫穿腳踝」噴滿地血

快訊／基隆父子雙亡！2人陳屍房內　兒留遺言：一起把父親帶走

晚安小雞被抓到判刑只花3天　律師提醒小心1事：關了出不來

熱吻滾床爆乳熟女！基隆消防局長認了「老婆也知道」：已沒有來往

高雄抓酒駕5熱區曝光！警局長放話「重點執行」：零容忍　　　　　　

不穿內褲上班激戰竹科男！慾望人妻傳自摸照...嬌喊：騷給你看

電擊棒押人不成急落跑　台中3惡徒躲南投大賣場被逮...搜出槍毒

偷吃人妻5個月趴百次！餐廳老闆違約再聯繫判賠500萬元

「裡面沒穿」套人夫衣服陪跨年同睡　女同事判賠10萬

驚悚畫面！高雄醉男站快車道「動也不動」　慘被小黃司機撞飛　

外野缺重砲！邱丹扛四番盼發揮長打　改棒型、加重訓

2024年台灣繼續「生不如死」　1月人口略降至2341.9萬人

桃園咖啡屋「2千株櫻花」如粉色仙境！50元看到飽　還能眺望阿姆坪

陳建仁、韓國瑜「院長會」氣氛好　與會者：兩人高度共識擱置政治議題

晚安小雞、阿鬧慘了？他喊柬埔寨監獄「都黑道」：可能出事情

桂宏誠／藍黨團放火讓韓國瑜來滅　恐損及國民黨

一圖看溫度劇烈變化！一夜驟降逾10度　下周四鋒面冷空氣再襲

百萬重機變「高檔貓跳台」　2喵折手手爽趴看傻奴才：真的會崩潰

傅崐萁要求做「食安報告」　陳建仁當面反嗆：會比較前8年有什麼進步

快訊／恐怖！嬤騎車逆向左轉撞騎士　遭「中柱貫穿腳踝」噴滿地血

兩萌童2天沒見面「戲精魂」上身！ 狂奔緊相擁...爸媽笑：是失散多久

社會熱門新聞

女高中生看完病失聯　跌落月台遭普悠瑪撞斃

她開車進大佳河濱公園　持瓦斯槍自轟

晚安小雞柬埔寨關2年　1原因「驅逐返台」不再追訴

林千又「家暴男友」跟台積電有關！　公開身分曝近況

基隆消防局長爆婚外情！摟腰滾床親吻照流出

林千又14個愛馬仕包被偷　涉案富商搬貨畫面曝

黃揚明曝內幕：晚安小雞「下車」太慢

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

高雄香蕉碼頭餐廳要被查封　2年欠千萬租金

恐怖情人外流櫃姐自慰片！說她「色情直播主」

快訊／台中通緝犯「凌晨撞警」逃逸

士院裁定炎亞綸150萬元交保　解除限制出境、出海

晚安小雞若在台灣可能無罪　呂秋遠提1劇本啟示

印刷小開偷吃單親媽墮胎　法官回推受孕日判賠

更多熱門

相關新聞

嗆人腦殘　女1動作成鐵證GG了

嗆人腦殘　女1動作成鐵證GG了

小美（化名）與網友A因有嫌隙，去年6月間她透過Instagram帳號發文，嗆A男「腦殘」、「只是覺得你應該也要做智力測驗」，還拍攝影片露出自己的臉並出言恫嚇，「你是沒被打過是不是啦」。台中地院法官審理之後，依恐嚇危害安全罪判處小美拘役30日，得易科罰金3萬元。

店員沒馬上結帳　男罵3句話下場慘了

店員沒馬上結帳　男罵3句話下場慘了

開庭嗆女檢臭耳聾破X　囂張賊下場GG

開庭嗆女檢臭耳聾破X　囂張賊下場GG

夫出差妻揪小王家中激戰　下場賠30萬

夫出差妻揪小王家中激戰　下場賠30萬

前任偽造墮胎證明索3萬　男1動作自救

前任偽造墮胎證明索3萬　男1動作自救

關鍵字：

台中地院

讀者迴響

熱門新聞

林千又被男友家暴坦言已非第一次

女高中生看完病失聯　跌落月台遭普悠瑪撞斃

他才是造假始祖！片段超扯　網：以前很愛看

台鐵科工館站旅客摔落月台遭進站列車輾斃　

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

林千又遭家暴照「滿是瘀青」！曝富商男友曾送車求撤告

洗碗精「含抗菌成分」沒比較乾淨？3種標示別買

初九「天公生」5星座有神助！

她開車進大佳河濱公園　持瓦斯槍自轟

晚安小雞柬埔寨關2年　1原因「驅逐返台」不再追訴

年終1萬開工紅包50元　宅配通工會氣炸

林千又「家暴男友」跟台積電有關！　公開身分曝近況

基隆消防局長爆婚外情！摟腰滾床親吻照流出

網紅送員工假200萬刮刮樂！遭嗆晚安小雞翻版回擊了

更多

最夯影音

更多
水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死
晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

晚安小雞、阿鬧遭判刑2年！柬埔寨：寫好劇本計劃拍靈異片

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

慈妹被KID攔腰抱起「掉出車頭燈」　露美腿疑走光！緊急被P小草莓

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

陸女與尪過年返台想補辦婚禮　婆婆不喜歡她「躺馬路」大哭

陸女與尪過年返台想補辦婚禮　婆婆不喜歡她「躺馬路」大哭

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面