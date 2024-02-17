「裡面沒穿」套人夫衣服陪跨年同睡　女同事判賠10萬

記者黃翊婷／綜合報導

女子小蘋（化名）因前往已婚同事A家中，還脫去內衣、穿上對方衣服同床共枕，遭到A男的妻子提告求償50萬元，雖然她強調自己不知道同事已婚，但並未獲得台中地院法官採信，日前被判處應賠償A男妻子10萬元較為適當，全案仍可上訴。

▲小蘋被指控與人夫同事發生婚外情。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

人妻在判決書中主張，小蘋因為工作關係與丈夫認識，明知丈夫已經結婚，仍在2023年1月間趁她出國時，跑到家中與丈夫幽會，還脫去內衣穿上丈夫的衣服，兩人同床共枕，種種行為顯然侵害到她的配偶權身分法益，且情節重大，因而決定提告求償50萬元。

小蘋則辯稱，和A男平時互動不多，只知道對方有交往多年的對象，但不知道他們已經結婚，況且，她曾多次詢問A男是否結婚了，對方都否認，直到2023年元旦受邀一起跨年，當晚借住男方父母家中，受到男方兄姊質問，才知道A男已經結婚。

至於同處一室的事情，小蘋表示，證據影片只拍到臥房內部狀況，她當時背對鏡頭坐在床角，但衣衫整齊，並無侵害人妻配偶權的行為；退一步而言，就算認為她應該負責，但A男已承諾願意負擔全部責任，並拿出40萬元達成和解，她應當也同免責任，不用賠償。

不過，A男出庭證稱，早在跨年前一周就向小蘋表明已婚的身分，一起過夜的那天晚上，小蘋確實脫掉內衣並穿上他的衣服，兩人在交往期間發生過2次性行為；而針對賠償一事，他強調，那40萬元是離婚的賠償，並非外遇賠償。

另外，人妻曾委託兄長質問A男及小蘋，並錄影存證，當時A男問小蘋，「妳知道我結婚了嗎？」小蘋回答「知道」。對此，小蘋解釋，她回答知道是為了配合A男的要求。

台中地院法官認為，小蘋的學歷為大學畢業，且已工作多年，並非知識淺薄、毫無社會經驗的人，接受質問時也知道人妻的兄長正在錄影，所取得的資料日後可能會作為證據使用，甚至因此受到提告求償，她卻還是選擇「配合A男的要求」，顯然有違經驗法則。

法官接著說道，小蘋明知A男已婚，仍前往對方家中，還在臥室裡單獨相處、脫去內衣並穿上對方的衣服，甚至同床共枕過夜，明顯已經逾越一般異性的正常社交行為，確實侵害到人妻的配偶權，加上她無法證明A男賠償的40萬元與外遇一事有關，所以也無法免除賠償責任，最終判她應賠償人妻10萬元較為適當，全案仍可上訴。