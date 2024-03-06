友講電話給60元當跑腿費　男代領包裹被判10個月再罰2萬元

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子2022年3月間與王姓友人一同外出，聲稱對方因為忙著講電話，給他60元幫忙帶領包裹，沒想到竟然牽扯出詐騙案件，他並不知情。然而，黃男領完包裹不久，就因為拿著不明帳戶金融卡提款被捕，手機通訊軟體中也被發現關鍵對話，最終被台中地院法官依欺取財罪、一般洗錢罪判刑4個月、6個月，併科罰金2萬元。

▲黃男聲稱自己只是幫王姓友人代領包裹，不知道包裹裡面是什麼東西。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，某詐騙集團成員2022年3月16日謊稱要承租帳戶，要求民眾A將銀行帳戶金融卡及密碼放置在包裹內，同年同月26日再透過王男指示黃男前往超商領取；接著，詐團其他成員假扮成網購平台員工，向民眾B、C佯稱需要協助解除錯誤設定，成功騙得17萬餘元。

黃男到案之後矢口否認涉詐，強調包裹是王男叫他去幫忙領取的，當時他們一起在台中遊玩，王男在車上一直講電話，接著給了他60元，說是幫忙領取包裹，他看見收件人是某公司行號，領完之後便交給王男，並不知道包裹裡面是什麼東西。

但台中地院法官認為，黃男自述與王男是在唱歌時透過朋友介紹認識，雙方並不熟悉，在無信賴基礎的情況下，要求他幫忙代領不明包裹顯然異於常情，況且他當天幫忙領取多個包裹，收件人都不是王男，他也發現了，甚至自稱覺得很奇怪，應當已經有所懷疑或預見可能涉及不法行為。

此外，黃男在2022年3月29日因持不明帳戶金融卡提款被捕，檢警在查扣的手機中發現他與友人的對話，包含「我交水交很快」、「沒啥警察」、「這種狀況沒回沒接，就要趕快刪掉裝不認識了」、「我今天總金額拿3％，假如今天100萬，我就是拿3萬」等等。

法官認為，從種種證據中可知，黃男本身曾實際參與詐騙集團活動，才會出現交水、計算報酬以及需要注意警察等詐團用語，最終不採信他的說詞，並依詐欺取財罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，另依一般洗錢罪判處有期徒刑6個月，併科罰金2萬元，罰金部分得易服勞役20日，全案仍可上訴。