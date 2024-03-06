　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

友講電話給60元當跑腿費　男代領包裹被判10個月再罰2萬元

記者黃翊婷／綜合報導

黃姓男子2022年3月間與王姓友人一同外出，聲稱對方因為忙著講電話，給他60元幫忙帶領包裹，沒想到竟然牽扯出詐騙案件，他並不知情。然而，黃男領完包裹不久，就因為拿著不明帳戶金融卡提款被捕，手機通訊軟體中也被發現關鍵對話，最終被台中地院法官依欺取財罪、一般洗錢罪判刑4個月、6個月，併科罰金2萬元。

包裹,網購,網拍,取貨,電商,簽收（示意圖／CFP）

▲黃男聲稱自己只是幫王姓友人代領包裹，不知道包裹裡面是什麼東西。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，某詐騙集團成員2022年3月16日謊稱要承租帳戶，要求民眾A將銀行帳戶金融卡及密碼放置在包裹內，同年同月26日再透過王男指示黃男前往超商領取；接著，詐團其他成員假扮成網購平台員工，向民眾B、C佯稱需要協助解除錯誤設定，成功騙得17萬餘元。

黃男到案之後矢口否認涉詐，強調包裹是王男叫他去幫忙領取的，當時他們一起在台中遊玩，王男在車上一直講電話，接著給了他60元，說是幫忙領取包裹，他看見收件人是某公司行號，領完之後便交給王男，並不知道包裹裡面是什麼東西。

但台中地院法官認為，黃男自述與王男是在唱歌時透過朋友介紹認識，雙方並不熟悉，在無信賴基礎的情況下，要求他幫忙代領不明包裹顯然異於常情，況且他當天幫忙領取多個包裹，收件人都不是王男，他也發現了，甚至自稱覺得很奇怪，應當已經有所懷疑或預見可能涉及不法行為。

此外，黃男在2022年3月29日因持不明帳戶金融卡提款被捕，檢警在查扣的手機中發現他與友人的對話，包含「我交水交很快」、「沒啥警察」、「這種狀況沒回沒接，就要趕快刪掉裝不認識了」、「我今天總金額拿3％，假如今天100萬，我就是拿3萬」等等。

法官認為，從種種證據中可知，黃男本身曾實際參與詐騙集團活動，才會出現交水、計算報酬以及需要注意警察等詐團用語，最終不採信他的說詞，並依詐欺取財罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，另依一般洗錢罪判處有期徒刑6個月，併科罰金2萬元，罰金部分得易服勞役20日，全案仍可上訴。

ET快訊
王柏傑被打破頭！臉上長長血痕、衣服也染紅
金價漲不停　台銀黃金存摺刷「2170元」天價
近4000萬沒追回！　共諜退將恐脫產
吳宗憲三女兒喝喜酒穿超辣！解放深溝「裙子開高衩」
國道閃燈按喇叭　竟遭對方開槍射擊
「酒國昆凌」現身了！5大聲明沒剝皮富商：交往真誠付出情感
快訊／王柏傑首回應！「包廂現場照」勾修杰楷：莫名其妙
快訊／暴打影片曝光！　修杰楷5人大亂鬥
勞動節有望全國統一放假？　人事長回應了
衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷護友被波及

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

最新傷勢曝！王柏傑被打破頭　臉上長長血痕、衣服也染紅

撇坑富商！酒國昆凌：想甩封號重新做人　曝他「見1照片就爆炸」

林口公寓陽台熱水器突竄火！鄰居急報警　屋主：好險有裝住警器

友講電話給60元當跑腿費　男代領包裹被判10個月再罰2萬元

酒國昆凌反擊！承認「我愛紅娘網」結識富商　「要結婚不是包養」

11失聯移工慶生狂歡送鈔票花　酒還沒醒移民署上門悲劇了

他載孕妻國道逼車「掏槍開轟」　物流車司機驚魂：以為會完蛋

毒友相約旅館嗨一下！遇警臨檢急落跑　瞎扯「要陪媽媽去掃墓」

「酒國昆凌」現身了！5大聲明沒剝皮富商：交往真誠付出情感

錢櫃互毆影片曝！修杰楷慶生趴變調　5男走廊拉扯出腳猛踹

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

最新傷勢曝！王柏傑被打破頭　臉上長長血痕、衣服也染紅

撇坑富商！酒國昆凌：想甩封號重新做人　曝他「見1照片就爆炸」

林口公寓陽台熱水器突竄火！鄰居急報警　屋主：好險有裝住警器

友講電話給60元當跑腿費　男代領包裹被判10個月再罰2萬元

酒國昆凌反擊！承認「我愛紅娘網」結識富商　「要結婚不是包養」

11失聯移工慶生狂歡送鈔票花　酒還沒醒移民署上門悲劇了

他載孕妻國道逼車「掏槍開轟」　物流車司機驚魂：以為會完蛋

毒友相約旅館嗨一下！遇警臨檢急落跑　瞎扯「要陪媽媽去掃墓」

「酒國昆凌」現身了！5大聲明沒剝皮富商：交往真誠付出情感

錢櫃互毆影片曝！修杰楷慶生趴變調　5男走廊拉扯出腳猛踹

婦產科名醫涉迷姦多名女業務　范雲呼籲台大勿復聘「狼師」

明杰在大街與女友交纏　母許仙姬激動回應了

密集開庭「家裡沒大人」！高虹安「1天當2天用」：加倍努力市政

巴黎時裝周／林心如、莫文蔚逆齡比美！　夏姿刺繡墨蘭花中西融合

最新傷勢曝！王柏傑被打破頭　臉上長長血痕、衣服也染紅

台大攜手台積電與德國　首創跨國培育半導體人才新模式

撇坑富商！酒國昆凌：想甩封號重新做人　曝他「見1照片就爆炸」

勇士完全體來了！威金斯明復出　重大「家庭問題」未完全解決

國民黨擬增設「青年數位部」　新科藍委支持：iPhone都到第15支了

小琉球餐廳「點3盤海鮮」價格超佛！企鵝妹結帳傻眼　網：台北超過1千

白貓乖乖仰躺洗菜籃沖澡　宛如白斬雞！媽：1斤350

社會熱門新聞

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

統促黨成員打修杰楷　2月前「衣服沒換」毆記者

體育老師下藥性侵男大生　遭重判7年半

女取貨被冒領　2人同姓名+手機末3碼也同號

藝人周思潔趴地骨折　台中市府回應了

台鐵又傳落軌　高雄男遭列車撞斃

「落跑百億大亨」　250萬拐騙萬華地主百坪黃金地

快訊／上班注意！　國3「3車追撞」大回堵

「寒舍蔡辰洋」元配槓閨蜜！　不滿廚餘餵狗爆衝突

更多熱門

相關新聞

不爽被開單　騎士嗆副所長2字慘了

不爽被開單　騎士嗆副所長2字慘了

朱姓男子去年4月初因為不滿騎車違規被警員開單，竟氣得跑到派出所，大罵開單警員、值班警員以及副所長，包含「哇你禿頭你最大」、「你看起來人模狗樣，做那個什麼骯髒事」等等，結果當場被以現行犯逮捕。台中地院法官審理後，依侮辱公務員罪判處朱男有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

店員撿到iPhone　他點頭道謝結局慘了

店員撿到iPhone　他點頭道謝結局慘了

男花1420萬追愛婚約泡湯　提告卻輸了

男花1420萬追愛婚約泡湯　提告卻輸了

「上空」套人夫衣服同睡　女判賠10萬

「上空」套人夫衣服同睡　女判賠10萬

嗆人腦殘　女1動作成鐵證GG了

嗆人腦殘　女1動作成鐵證GG了

關鍵字：

台中地院

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

FB、IG收32萬當機報告　路透：Meta無回應

陸網紅健身操瘦29kg！　謝忻「跟跳100下」起床驚呆

黃金牌告價創高！專家預言有「拋金潮」

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

即／Meta全掛不孤單　YouTube也無法觀看

Karina親自發聲道歉了！　

修杰楷慶41歲遭打！賈靜雯IG曝蹤跡

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面