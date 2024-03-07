文大培養學生AI實力　必修通識新增40門AI融入專業課

▲文大為培養學生AI實力，113學年必修通識新增40門AI融入專業課。（圖／文大提供）

記者許敏溶／台北報導

生成式AI（人工智慧）浪潮席捲全球。因應AI時代來臨，文化大學首創跨域必修通識課，規劃在113學年將AI融入20%的通識課中，利用AI科技加強學生的專業能力，例如電機系「多媒體技術應用」、資傳系「數位化溝通與敘事能力」等，預計開設近40門課，利用AI科技培育學生AI實力，增加職場競爭力。

聊天機器人ChatGPT在去年引爆熱潮，AI幾乎成為未來職場必備基本能力。為迎接AI新紀元、培養跨域AI專才，文大今天宣布，113學年度起，將AI融入20%通識課程中，也是全國首創跨域必修通識，希望利用AI科技加強學生的專業能力，成為未來職場菁英。

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對於AI融入跨域必修，文大通識中心主任鄒忠毅說明，主要分為大一國文、一般通識及專業課程等三大部分。大一國文課程裡，AI應用著重在提升學生閱讀與寫作能力。而在一般通識課程部分，則將課程內容的20%轉為AI相關主題，凡是學生在選修10學分的通識課程時，不但包含具人文、自然和社會科學領域，且每個領域至少20%的課程與AI應用相關。

鄒忠毅指出，為讓AI人工智慧成為大學教學的重要助力，文大規定必須將AI融入專業系、所課程，而為普及此一課程規劃，首先與學校教師合作，規劃各種以AI輔助應用為主的課程方向。例如在通識課程中，利用AI輔助文書處理、資料分析與整理、秘書工作、翻譯、寫作、創意思維、程式開發和數理計算等功能，整合到不同課程中。另根據通識課程主題，運用AI輔助功能，教師將示範如何使用這些工具，學生則可利用這些功能進行學習和產出。

鄒忠毅舉例說，在國文課時，將AI應用在閱讀寫作。在閱讀時，老師可引導學生使用AI進行文本分析，並對AI分析結果進行評論，從而展示AI對文章的解讀，與國文專業老師之間在意境上的差異。至於寫作時，除了基本的文本整理，還會利用AI調整不同寫作風格，老師將對AI輔助下的成果進行評價和分析，使學生了解AI文本的優缺點，並學會如何改進。

為了跳脫傳統教學方式，文大表示，已經成立教師與行政同仁社群，透過社群即時進行教育訓練、共同備課與資料分享。通識中心積極培育AI課程種子教師，分享教學經驗與備課方向，更協助老師針對AI的各種應用主題、製作線上課程和對應教材，讓教師在設計課程時更容易地整合AI相關應用能力，傾全力打造AI教學跨域環境。

▲文大為培養學生AI實力，113學年必修通識課新增40門AI融入專業課。（圖／文大提供）