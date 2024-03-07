「蘇丹紅」爆不完　國民黨團轟政府：把關不力！消極不作為

▲國民黨團召開「蘇丹紅爆不完 政府把關不力 難辭其咎!」記者會。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

含致癌物「蘇丹紅」辣椒粉業者違法輸入販售流竄全台，引發民眾擔憂。國民黨團今7日上午召開記者會，痛批民進黨政府反應慢半拍，消極且不作為，沒有任何官員負起政治責任。「食安五環」漏洞百出、邊境檢查全面失守。衛福部不敢保證能清除市場上含有蘇丹紅的食品，對於電商在販售已公告有問題的食品，也一籌莫展，面對螺絲掉滿地的民進黨政府，國人只能自求多福、自力救濟。

副書記長張嘉郡表示，蘇丹紅事件延燒至今，到底還有多少未爆彈？顯然，中央怠惰、累死地方，政府雙手一攤管不了，地方政府只能自力救濟。負責國內食安的主管機關衛福部食藥署，從疫情發生以來，錯得越多，官做得越大、越穩，國人憤慨不已，完全看不下去。

張嘉郡說，從今年1月業者舉報迄今，已經過了兩個月的時間，食藥署仍然無法止血，讓蘇丹紅事件事情越演越烈，牽涉的食品廠家也越來越多，引起全民恐慌，再次證明蔡政府食安五環、食品雲形同虛設。

張嘉郡認為，食藥署的態度讓國人非常懷疑，居然不敢打包票食安沒有問題，只能保證查緝不會停止，這不是廢話嗎？呼籲民進黨政府要立即拿出解決辦法，不要選前萬能、選後無能，面對蘇丹紅食安風暴，食藥署長吳秀梅應該知所進退。

副書記長徐巧芯表示，衛福部說在3月6日將蘇丹紅辣椒粉查緝完成，結果呢？食藥署又說要延期，因為「不保證市場的食品乾淨」，食藥署一句「不保證」就完全沒有責任嗎？食藥署、縣市政府陸續公布品項清單，真的都已經下架完畢了嗎？真的都已經清查完畢了嗎？

徐巧芯指出，在許多電商平台上，政府所公布、正在回收有問題的商品，都還能買得到，不一定是辣椒粉，包括非辣食品但有添加蘇丹紅，網路商品仍可下訂購買，價格從35元到109元不等。但政府說公開的資訊已經下架、回收了，但沒有把網路商店也列入查察範圍裡面。尤其現在有許多人習慣利用網路商城購物，許多小商家已經進貨、販售，不盡然會配合政府下架回收，政府相關單位有列入清查範圍，要求下架嗎？這也難怪食藥署不敢保證下架乾淨。徐巧芯要求政府，全面清查網路商城，要求有問題的食品下架，不要讓民眾再次面對食安風險。

藍委蘇清泉表示，在3月8日國際婦女節前夕，國內食安問題連環爆，國人完全快樂不起來。蘇丹紅是一種化學染色劑，並非食品添加劑，食藥署將不肖業者進口用途，限縮在辣椒粉，且分為三級，殊不知，已經有許多食品製造商使用蘇丹紅添加到食品加工上，已經不限於辣椒粉。蘇清泉說，在食品加工業傳出，蘇丹紅進口到台灣已經有3年之久。

蘇清泉指出，這起蘇丹紅事件的起因，是雲林地區的良心業者提出檢舉，業者以為歐盟、美國都可以進口，以為台灣也可以，而食藥署根本沒有查緝管控。假如業者所說已經進口3年為真，那麼民眾已經不知吃下多少的蘇丹紅了。蘇清泉再次呼籲衛福部，趕緊拿出魄力，不僅要查辣椒粉，其他加工食品也要全面清查。

