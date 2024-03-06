選總統改絕對多數？　卓冠廷批藍「輸不起」：沒過半仍是最大共識

▲民進黨發言人卓冠廷批評藍營「輸不起」。（資料照／翻攝自卓冠廷臉書）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委翁曉鈴擬提案修正《總統副總統選舉罷免法》，將總統選舉改為二輪制，若第一輪沒有候選人得票過半，必須在14天後再進行第二輪投票。對此，民進黨發言人卓冠廷今（6日）表示，她的主張需要修憲，不是修選罷法就能成的，「真的是很無言」，且即使得票沒過半，得票最多的仍是「最大共識」，選輸質疑選贏的是少數總統，這種輸不起的心態真的無法恭維。

卓冠廷批評，輸不起的國民黨，難道硬搞一個「總統絕對多數制」就會贏了？真的是很無言，因為翁曉玲的主張需要修憲，不是修《總統副總統選舉罷免法》就能成的，況且假設真的修成了，國民黨是有把握不會在第一輪就被刷掉？

卓冠廷分析，在2024年總統大選的結果裡，代表民進黨參選的當選人賴清德得票40.05%、代表國民黨參選的侯友宜得票33.49%、代表民眾黨參選的柯文哲得票26.46%，在國民黨全面發動棄保搶救流失到民眾黨票源的結果之下，國民黨也只贏了7%，更何況整場選舉過程中，柯文哲真的維持第二名數個月。

卓冠廷直指，如果絕對多數才有代表性，單一選區沒過半立委要不要重選？得票最多的人，即便沒有過半，仍是這個國家的最大共識，選輸的去質疑選贏的是「少數總統」，這種輸不起的心態真的無法恭維。