「文青女神」陳綺貞遭控侵權　哽咽談舊愛：有多少我不知道的事

記者劉昌松／台北報導

有「文青女神」之稱的歌手陳綺貞，遭交往多年的年男友兼工作夥伴鍾成虎指控涉嫌違反《著作權法》，台北地檢署檢察官7日傳喚雙方當事人以及多名員工出庭，庭訊1個半小時後結束。鍾成虎對案情不多評論，陳綺貞則首次公開發聲，表示希望拿回自己出資製作的母帶，並哽咽懷疑有些演唱會合約不是她親簽的，「害怕跟他在一起十幾年，有多少我不知道的事情。」

▲陳綺貞第遭控違反《著作權法》，第二次到北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

陳綺貞與添翼音樂老闆鍾成虎曾是多年的戀人與工作夥伴，陳綺貞在2019年被週刊拍到路邊激吻已婚男子，當時已分手的鍾成虎仍相當力挺，但2023年6月，鍾成虎突翻臉，公開表示，打造陳綺貞一塵不染的形象，是他「人生中撒過最大的謊」。

鍾成虎當時開撕陳綺貞8大惡行，爆料陳綺貞霸凌同事等惡行，「三年疫情，公司努力維持經營，並修復她的形象，她卻在外恣意中傷這個任她予取予求的公司，並在違約的狀況下私接活動」、「她讓我感到精神虐待的生不如死」。

▲鍾成虎離開北檢時未對案件做出評論。（圖／記者劉昌松攝）

據了解，鍾成虎與添翼音樂指控陳綺貞涉嫌多項違反《著作權法》等犯罪，但陳綺貞自認清白，另外委由律師提起民事訴訟，請求鍾成虎停止侵權行為，並且回復已經對陳綺貞所造成的損害。

檢察官7日庭訊後，鍾成虎首先離開北檢，對媒體採訪一律回答謝謝。陳綺貞則是向媒體表示，「不願意走到訴訟這一步，但是我自己獨立出資的母帶，到現在要不回來，他也不願意接受查帳，我也一直要不到所有演唱會的合約，最近還聽說合約上的簽名不是我親筆簽名的，常會覺得很害怕，到底在跟他(指鍾成虎)在一起這十幾年裡面，還有多少我不知道的事情。」