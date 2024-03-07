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獨／奧迪愛車遭破窗！包包現金證件全丟　苦主是改車達人妻子

記者黃宥寧／台北報導

誇張！打造「打龜號」幕後靈魂人物林大安的妻子，日前將愛車奧迪停放在士林區停車場，卻遇「破窗大盜」擊破車窗盜取包包，包內現金7萬、項鍊、證件、支票全不翼而飛。林妻接受《ETtoday新聞雲》訪問說，將車停在路燈下，且上、下車不到15分鐘，沒想到就被偷，更苦笑表示，「真的以為北市治安非常好。」

▲▼ 砸車窗偷竊 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲「打龜號」靈魂人物林大安的太太日前開著奧迪A1到北市士林區停車場，卻遭竊賊敲破車窗竊走包包。（圖／記者黃宥寧攝）

林妻表示，2月28日晚間駕駛奧迪A1要到社子市場買東西，故將愛車停在百齡橋旁平面停車場，還故意選路燈下停車格停放，下車前也確認車輛有上鎖，沒想到僅僅15分鐘，再返回車輛旁竟見到副駕車窗已被敲碎，車內的包包也不見蹤影。

▲▼ 砸車窗偷竊 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲林大安妻子將愛車停放在停車場，豈料卻遭竊賊敲破車窗偷走包包。（圖／記者黃宥寧攝）

林妻報案，派出所員警、鑑識小組到現場，她有跟警方說明，遭竊的大包包是藍綠色，竊賊揹在身上一定很明顯，也建議警方可以立即去附近檳榔攤調閱監視器，未料警員卻回「現在無法調，有空再調」，讓她納悶想如果當下要去調應該很快就可以追到人，但不懂警方的程序，還是相信警員會去過濾。

林妻回憶，看鑑識小組採證時，發現竊賊手法很好，因為竊賊是從車窗角落撬開「一下就破掉」，且聲音不會很大，警方也說：「這沒留下指紋，20幾秒就可以得手」，這樣的經歷讓她感嘆，竊賊真的是太大膽了，居來在人來人往停車場下手。

▲▼ 。（合成圖／記者黃宥寧攝）

▲士林區出現囂張「破窗大盜」竊走林大安妻子包包。（合成圖／記者黃宥寧攝）

事後，林大安更虧妻子說：「包包放副駕，擺明叫小偷來偷的」，讓她哭笑不得，錢不見能再賺、證件卡片掛失重辦，車子遍體鱗傷老公也會處理，但包包、包內項鍊都是無價，很希望民眾如果在路邊有看到包包可以幫忙送去警局。

對此，社子派出所表示，案發後有調閱事發地沿路監視器畫面，會全力積極查辦，同時也呼籲民眾多加注意，避免將貴重財物放在車內，以免遭到歹徒盯上。

▲廖老大開直播親曝割愛「打龜號」原因，已完成階段性任務。(圖／翻攝自抖音)

▲廖老大「打龜號」2022年創下車涯TTRS最快0-400加速記錄。(圖／翻攝自抖音)

2022年林大安幫廖老大操刀設計的打龜號一戰成名，林大安毅然到大陸開設自己的改裝品牌，並把自己淵博的汽車專業知識運用到車輛改裝部品上，從原本進口汽車改裝零件，擴展成替客戶規劃擬定完整的汽車動力提升計畫，並逐漸在對岸打響名號，對岸改裝車界都知道「台灣來的林大安很會改快車」。
 

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