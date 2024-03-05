烈焰沖天！俄油庫遭無人機襲擊　消息：烏克蘭軍情局是幕後黑手

▲俄羅斯國防部稱烏軍以無人機襲擊了貝爾哥羅德州的一座油庫。（圖／翻攝自Telegram）

記者葉睿涵／編譯

近來，俄羅斯不斷聲稱國內有多個地區遭遇烏克蘭無人機攻擊。最近，俄羅斯國防部又在Telegram發文，指控烏克蘭派無人機襲擊了貝爾哥羅德州的一座油庫，而烏克蘭一名消息人士也透露，這場襲擊其實是烏克蘭軍事情報局所策劃的行動。

據《基輔獨立報》報導，貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在當地5日上午聲稱，州內的古布金區（Gubkin）發生了「緊急事件」，區域內一座基礎設施發生了爆炸與火災。

隨後，俄羅斯國防部在Telegram指出，當地的油庫遭遇襲擊，還發布了一張油庫上空黑煙狂竄的現場畫面。俄羅斯國防部表示，俄軍的防空系統於5日晚間，分別在貝爾哥羅德州和庫斯克州（Kursk）上空，擊落了3架和1架無人機。

《基輔郵報》引述不願具名的消息人士指出，烏克蘭軍事情報局（HUR）是襲擊貝爾哥羅德州油庫的幕後黑手，還聲稱一架烏克蘭無人機成功擊中了該油庫。不過，烏克蘭並未對相關說法發布任何評論。

與此同時，庫斯克州州長斯塔羅沃特（Roman Starovoyt）也宣稱，當地格盧什科沃村（Glushkovo）的火車站在早些時候遭遇「9次砲擊」，引發火災、破壞供電線路，導致火車站和庫爾巴基村（Kulbaki）一帶停電。