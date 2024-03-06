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烏克蘭正妹YTR被盜臉！偽造「AI分身」求嫁陸男：一起生混血寶寶

▲▼烏克蘭網紅洛耶克被網友利用AI技術，偽造出「熱愛中國」的「AI分身」。（圖／翻攝自X）

▲烏克蘭網紅洛耶克被網友利用AI技術，偽造出「熱愛中國」的「AI分身」。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

烏克蘭20歲的正妹YouTuber洛耶克（Olga Loyek）最近驚訝發現，網上出現了一系列以她為主角的影片，假扮成一名熱愛中國、會說中文的俄羅斯女子，在網上高調向中國男子徵婚。相關影片讓洛耶克感到十分被冒犯，但更令她震驚的是，這些影片都是用AI技術合成的。

據《每日星報》報導，正在賓州大學就讀的洛耶克，經常會在YouTube談論心理健康議題，與分享她對生活的想法，吸引了不少粉絲追蹤。然而，她的粉絲發現，網上最近出現了許多以她為主角的影片，洛耶克這才知道，中國居然有人用AI技術創造了數個「AI分身」來造假影片。

這些「AI分身」分別名為娜塔莎（Natasha）、安娜（Anna）和葛蕾絲（Grace）。她們通常會以說中文的俄羅斯女性形像在影片中出現，透過販賣俄羅斯商品、談論中俄關係、讚美中國文化等方式，宣傳中俄友好，不過這些影片與洛耶克自己創作的影片，甚至於她本人都毫無關係。

▲▼烏克蘭網紅洛耶克被網友利用AI技術，偽造出「熱愛中國」的「AI分身」。（圖／翻攝自X）

▲▼洛耶克的「AI分身」不僅常常宣傳中俄友好，還不斷宣稱想嫁給中國男子。（圖／翻攝自X）

▲▼烏克蘭網紅洛耶克被網友利用AI技術，偽造出「熱愛中國」的「AI分身」。（圖／翻攝自X）

影片中，「AI分身」還聲稱，她熱愛中國、會說中文，並且希望嫁給中國男人。她們甚至還宣稱，「如果你娶了俄羅斯女人，我們會每天幫你洗衣、做飯、洗碗，我們還會給你生混血兒，你想要幾個都可以。」

對此，洛耶克表示，這些無禮影片讓她感覺十分被冒犯，尤其中國網友在烏俄2國仍在打仗的環境下，將她稱為俄羅斯女性，「我覺得這是非常具有侵犯性的。中國人可能希望透過這些影片讓國人覺得他們比其他國家更優越，但我真的很反感。」

這起事件引發了AI在網上濫用個人肖像的隱私問題。洛耶克表示，她對自己的肖像未經同意就被濫用感到十分不滿，而這也表明了法律目前在防止AI濫用人類肖像方面缺乏有效規定，並可能導致進一步的隱私問題。

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