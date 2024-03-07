四技二專備審資料指引平台上線　助考生快速掌握審查重點

▲113四技二專各入學備審資料指引平台公布，提供考生參考。（圖／技專校院招生總辦提供）

記者許敏溶／台北報導

招生季陸續展開。技專校院招生專業化總辦公室開發「備審資料準備指引查詢平台」，日前公告最新適用四技二專招生管道的全國各大專校院系組備審資料指引，並提醒考生，學習檔案審查重點在於「質重於量」，重視學生務實致用的專業知識及實作能力，並非所列項次都要具備，而科大教授最想看到一目了然、架構完整、有個人特色、連結申請科系的課程學習成果。

技專校院招生總辦表示，為讓學生更了解心目中理想校系參採重點，並協助全國技專技高推動精緻化招生，開發「備審資料準備指引查詢平台」，並在本周二（5日）公告，平台上綜整全國一般大學和技專校院關於113學年度四技二專各入學管道的備審資料指引，便利廣大考生快速掌握各校系的參採科目、審查重點，準備學習歷程備審資料上傳，也鼓勵考生、家長、老師們可以多利用這個平台瞭解科系特色與重點。

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四技二專統測將在4月27日、28日舉辦，技專校院招生總辦執行長陳素芬表示，在此之前，技高生可提早利用「備審資料準備指引查詢平台」，索引自己心儀校系的參採重點。有意就讀進入技職體系的高中生，也可利用此平台，用學測成績準備四技申請入學。

陳素芬再次提醒考生，學習歷程檔案強調的是「過程、反思」，審查重點是「質重於量」，採多面向綜合評量，重視學生務實致用的專業知識及實作能力，並非所列項次都要具備。而科大教授最想看到一目了然、架構完整、有個人特色、連結申請科系的課程學習成果，最重要的是學生認真準備、自行完成的資料，才能反映出學生三年的成長過程與努力軌跡，具體呈現學習經驗並加以反思，檔案越能展現個人特質潛力與校系之間關聯，就愈能得到教授青睞。

為讓技高生面對學檔更游刃有餘，技專校院近年皆邀請專家學者製作「技高學習成果指引手冊」發送至全國技高，並供各界參考下載，學生們面對課程學習成果時可多加參考，完成反映自身特色的作品。