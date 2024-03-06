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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高中學習歷程檔案找代寫惹議！　葉元之細數缺點：必要時應廢除

▲▼ 立院法會-葉元之。（圖／記者黃克翔攝）

▲立法委員葉元之。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

新課綱上路後，申請大學的備審資料改為學習歷程檔案，但不少家長及學者對此怨聲載道，上個月儲存「學習歷程檔案」的機房出現熔斷，更令人擔憂檔案的儲存方式。國民黨立委葉元之今（6日）向教育部表達，應審慎評估廢除「學習歷程檔案」；教育部次長林明裕則回應，多元入學原本就有備審資料，學習歷程檔案只是教育部用統一的規範來要求學生，有其必要。

上個月儲存「學習歷程檔案」的機房出現熔斷，不少家長與學生擔憂影響學習歷程檔案的儲存，立法院教育文化委員會今天安排考察儲存「學習歷程檔案」的機房。葉元之在現場表示，「學習歷程檔案」是108課綱實施後的特有產物，許多家長及學生對此怨聲載道，向教育部官員提出質疑，從學生的角度，學習歷程活動是否有助於學生學習及發展？得失之間如何評估？

葉元之說，學生現在要花很多時間準備資料，排擠到其他的學習時間，有的學生直接發包給廠商處理，導致現在也出現專門做學習歷程檔案的公司，影響入學的公平性。

此外，葉元之提到，學習歷程檔案上傳後規定不能更改，但2021年時候發生的「高中職學習歷程檔案資料遺失」，又允許重新上傳，當時也被質疑上傳規定變來變去。此外，高中學生在高一高二還沒探索出志向，導致高一、二所準備的學習歷程與他要讀的系所不符，因此產生許多焦慮與不必要的壓力。

最後，葉元之也坦言，學生上傳的檔案很多，教授是否會認真花時間看？有的教授還會質疑資料的真實性，這樣對招生有幫助嗎？要求教育部針對學習歷程的實施成果提出評估報告，檢討實施「學習歷程檔案」的利益得失，並建議必要時可以廢除。

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