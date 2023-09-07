教育部技職司推「寫作大補帖」　教導技高生記錄學習成果

▲教育部委託清大編撰彙整「寫作大補帖」，實際教戰技高同學如何記錄學習成果。（圖／技專總辦提供）

記者許敏溶／台北報導

為了協助技高學生記錄學習成果，教育部委託清華大學團隊，編撰「技高課程學習成果呈現建議2023」手冊，彙整出「寫作大補帖」，手冊實際教戰「百字簡介該怎麼寫才可以吸引教授？」、「課程學習成果要從何著手？」等。教育部指出，希望在新學期開學起，幫助技高生更理解如何記錄並呈現自己的學習成果，撰寫有意義的反思心得。

教育部技職司委託清大社會所「未來議起來」團隊，編撰「技高課程學習成果呈現建議2023」手冊，前半部匯集15個技高專業群科的群科中心和技專教授專業意見，讓學生更深刻地理解如何呈現自己的學習成果；後半部整理7個寫作心法並搭配技高學生的作品，設計「寫作大補帖」章節，為同學、教師和家長，提供實質內容的寶貴指引。

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技專校院招生專業化總辦公室執行長陳素芬指出，學生製作學習歷程檔案，不只是為了升學，對未來就業及履歷準備也都有幫助，學習歷程檔案對找工作或爭取各種機會都是重要的，同學們在紀錄整理學習的過程中，可培養與訓練統整能力，就算是在職場，申請升遷或是計畫，也需要系統性呈現自我經歷優勢，鼓勵學生們隨時記錄自己的學習成果。

清大團隊主持人、社會所副教授林祐聖表示，這次手冊透過實際案例，整理寫作原則給與學生寫作建議，引導寫出自己的故事。像是針對抽象的「反思心得」，手冊建議學生不要只停留在「學到很多」或是心情抒發，也可思考「如果重來一次，還能怎麼做？」並具體說明學習經驗。

▲教育部委託清大彙整「寫作大補帖」，實際教戰技高學生如何記錄學習成果。（圖／技專總辦提供）