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技職生「菜英文」勇闖美國實習　開拓國際視野築工程師夢

▲▼彭賢琳選擇技職路，開拓國際視野築工程師夢。（圖／技專校院招生總辦提供）

▲彭賢琳（圖右）選擇技職，前往美國實習後不僅開拓國際視野，也往專業工程師之路邁進。（圖／技專校院招生總辦提供）

記者許敏溶／台北報導

就讀明志科技大學機械工程系四年級的彭賢琳，對機電整合濃厚興趣，大一就立下出國實習的目標，且努力不懈提升外語能力。大三成功赴美製造業實習，不僅開拓國際視野，且累積實務經驗，更穩健朝向專業設備工程師之路邁進，未來不排除進入半導體或電動車的產業為職涯目標，成為國際競爭力人才。

從小喜歡塗鴉畫圖的彭賢琳，國中進行生涯探索時，覺得製圖科和畫畫有關，進而選讀三重商工。就讀三重商工期間，彭賢琳因參加機電整合暑期證照班，自己DIY做出一套自動化系統，開啟對自動化系統領域的興趣，並考取電腦輔助機械設計製圖乙級證照。

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有感於台灣是科技島，自動化系統領域是所有科技業、製造業的基礎，彭賢琳透過推甄進入明志科大機工系，課餘時間熱衷參與跑酷等社團活動，成績更維持在班上前5%，並以「影像辨識自動垃圾分類輸送機臺」的機電整合研究主題，通過111年科技部的大專學生研究計畫。

▲▼彭賢琳選擇技職路，開拓國際視野築工程師夢。（圖／技專校院招生總辦提供）

▲彭賢琳就讀三重商工時，開啟對自動化系統領域的興趣。（圖／技專校院招生總辦提供）

彭賢琳表示，就讀大學前從未出國，大一入學後就以申請到美國工讀實習為目標。為了精進英語能力，認真加強英文，在努力不懈下，大三那一年終於通過校方認可，在2022年9月到2023年9月前往美國德州Inteplast Group公司，進行為期12個月免費住宿交通的海外工讀實習。

第一次出國就得在全美語環境進行專業職場溝通，彭賢琳苦笑說，語言不熟悉加上實習工廠內又吵雜，一開始和同事溝通得交雜肢體語言和翻譯軟體。為挑戰自我，強迫自己到紐約生活一周，跳脫下班後和台灣同學相處的舒適圈，陌生環境讓他突然開竅，回到實習場域後，不僅可以自然和同事溝通，團隊分工合作更加順利。

在美國實習期間，彭賢琳主要職務是協助工程師保養生產機台，包括準備及操作車床、銑床，零件維修組裝，設備機台定期維護。彭賢琳認為，實習是增進職場工作技能最快速的方式，在台灣學習到的紮實技術，有了實際應用的機會。遇到不懂的問題，就一邊自我摸索一邊詢問，累積實務經驗。

回憶在美國一年，彭賢琳覺得收穫滿滿。「首先是英文能力大幅成長，其次是學會團隊與分工合作！」此外，彭賢琳觀察到，美國製造業的設備工程師擅長優化系統整合，進而提升產能和製程效率，這更堅定他選擇朝機電整合領域進修發展，淬鍊這些實習歷練，成為一名專業設備工程師，不排除進入半導體或電動車的產業為職涯目標，成為國際競爭力人才。

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