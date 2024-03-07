八卦山公墓大火「狂燒7小時」　勇消白天救到晚上累癱

▲彰化市第二公墓附近中午發生大火。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

二林地區靠近彰化監獄附近有3分地的甘蔗田，昨（6日）凌晨發生大火，消防人員經過3小時才撲滅。不料八卦山第二公墓中午也發生火災，在風勢助長下，火勢迅速燃燒。消防局據報派出21名消防員、義消前往灌水搶救，直到晚間8時30分許才將火勢撲滅，粗估燃燒面積約5000平方公尺，所幸未造成人員傷亡，起火原因待查。

消防局於今天下午12時52分許接獲民眾報案，彰化市卦山里卦山路第二公墓發生火災，立即調派彰化、花壇、東區等消防分隊多名消防人員、義消趕往現場搶救。

火場就在第二公墓附近，有雜草、樹木還有許多的木材，濃煙夾雜著火舌不斷的竄燒，燃燒範圍雖然寬闊，火勢燃燒的相當猛烈，經過灌水搶救，下午3點多控制火勢，晚間6點多撲滅，直到晚間8時30分終於將殘火全部撲滅，整整燒了近8小時，讓消防救火員疲於奔命。

消防局指出，清明節將至，民眾祭祖掃墓，常因燃燒冥紙、雜草和燃放鞭炮不慎，引發林野墓地火災事件，提醒民眾掃墓時切勿燃燒雜草、亂扔煙蒂，若引起火災，依消防法可處罰3000元，露天燃燒則違反空污法最高可處罰10萬元，還可能會被依公共危險罪移送法辦。



