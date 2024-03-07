　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

八卦山公墓大火「狂燒7小時」　勇消白天救到晚上累癱

▲彰化八卦山發生山林大火。（圖／民眾提供）

▲彰化市第二公墓附近中午發生大火。（圖／民眾提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

二林地區靠近彰化監獄附近有3分地的甘蔗田，昨（6日）凌晨發生大火，消防人員經過3小時才撲滅。不料八卦山第二公墓中午也發生火災，在風勢助長下，火勢迅速燃燒。消防局據報派出21名消防員、義消前往灌水搶救，直到晚間8時30分許才將火勢撲滅，粗估燃燒面積約5000平方公尺，所幸未造成人員傷亡，起火原因待查。

▲彰化八卦山發生山林大火。（圖／民眾提供）

消防局於今天下午12時52分許接獲民眾報案，彰化市卦山里卦山路第二公墓發生火災，立即調派彰化、花壇、東區等消防分隊多名消防人員、義消趕往現場搶救。

火場就在第二公墓附近，有雜草、樹木還有許多的木材，濃煙夾雜著火舌不斷的竄燒，燃燒範圍雖然寬闊，火勢燃燒的相當猛烈，經過灌水搶救，下午3點多控制火勢，晚間6點多撲滅，直到晚間8時30分終於將殘火全部撲滅，整整燒了近8小時，讓消防救火員疲於奔命。

▲彰化八卦山發生山林大火。（圖／民眾提供）

消防局指出，清明節將至，民眾祭祖掃墓，常因燃燒冥紙、雜草和燃放鞭炮不慎，引發林野墓地火災事件，提醒民眾掃墓時切勿燃燒雜草、亂扔煙蒂，若引起火災，依消防法可處罰3000元，露天燃燒則違反空污法最高可處罰10萬元，還可能會被依公共危險罪移送法辦。

▲彰化八卦山發生山林大火。（圖／民眾提供）

▲彰化八卦山發生山林大火。（圖／民眾提供）
 

ET快訊
掛號費開始漲了　6縣市多間醫院已漲到「170至500元」
小六童被嗆　當場拿刀割同學
北市府女科員涉幫毒蟲男友販毒　情侶各獲20萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人妻被抓包擁抱、親吻男講師　神解釋「那是類精神醫療」

八卦山公墓大火「狂燒7小時」　勇消白天救到晚上累癱

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

外流女友性愛影片　他再傳裸照給20位朋友！慘被求償500萬

快訊／北市府女科員涉幫毒蟲男友販毒　情侶各獲20萬交保

快訊／台南天坑吞貨車！吊車搶救翻覆「砸毀民宅」　市府勒令停工

快訊／台南巨大天坑吞沒小貨車　疑大樓地基施工造成塌陷

快訊／北市府女科員涉販毒　和幕後男友同聲喊冤：只是自用

快訊／台南街頭驚見巨大天坑！小貨車跌落　轎車搖晃岌岌可危

北市府販毒女科員正面曝！為愛觸法　斜槓健身達人秀火辣體態

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

Luxgen納智捷n7電動車試駕

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

【Fred吃上癮】舒服的天氣來點舒服的料理 ，只溶你口的酸辣大薄片

【Fred吃上癮】茶來伸手 炸雞來張口，又酥又麻的椒麻雞柳條

人妻被抓包擁抱、親吻男講師　神解釋「那是類精神醫療」

八卦山公墓大火「狂燒7小時」　勇消白天救到晚上累癱

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

外流女友性愛影片　他再傳裸照給20位朋友！慘被求償500萬

快訊／北市府女科員涉幫毒蟲男友販毒　情侶各獲20萬交保

快訊／台南天坑吞貨車！吊車搶救翻覆「砸毀民宅」　市府勒令停工

快訊／台南巨大天坑吞沒小貨車　疑大樓地基施工造成塌陷

快訊／北市府女科員涉販毒　和幕後男友同聲喊冤：只是自用

快訊／台南街頭驚見巨大天坑！小貨車跌落　轎車搖晃岌岌可危

北市府販毒女科員正面曝！為愛觸法　斜槓健身達人秀火辣體態

川普超級星期二才大勝　再獲參議院共和黨領袖表態力挺

人妻被抓包擁抱、親吻男講師　神解釋「那是類精神醫療」

空中芭蕾、無限暢飲？台灣凶宅「獨特6代號」曝光　神人全解答

八卦山公墓大火「狂燒7小時」　勇消白天救到晚上累癱

快訊／台南天坑連吞2車！市府「重罰27萬」　黃偉哲急改行程返台

大陸麥當勞新品「10個吃9個拉」！一票人慘腹瀉嘔吐：吃進醫院了

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

少吃瘦得快？營養師：「仙女餐減重」恐拖垮基礎代謝率

他「自帶便當」要求微波遭拒！嗆超商店員要客訴：幫一下會少塊肉？

私訊「加入FB社團要審核喔」一堆人收到　又是詐騙集團新招

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

社會熱門新聞

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

即／女科員涉幫男友販毒　2人各獲20萬交保

外流女友性愛片　他慘被求償500萬

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

北市府販毒女科員正面曝　熱愛健身秀火辣體態

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

即／陸軍下士陳屍集集攔河堰　頸部有多處刀傷

中風男醫師隔空看病害生殖器被切除

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

彰化車禍命危！姊頸椎開刀妹血壓不穩

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

協商破局！陸方代表團返陸　海巡送88萬遭拒

更多熱門

相關新聞

即／彰化縣也跟進！營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉

即／彰化縣也跟進！營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉

蘇丹紅辣椒流竄，造成全台食安危機，雙北市今(6日)先後宣布，學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉調味料。彰化縣政府則表示，為維護校園食安安全，彰化縣自即日起學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，後續視衛福部食安事件調查結果再進行評估。

阿伯誤信投資遭詐200萬　假律師「幫追討」索5萬

阿伯誤信投資遭詐200萬　假律師「幫追討」索5萬

天氣變化大爆發禽流感　大城鄉土雞場撲殺9674隻

天氣變化大爆發禽流感　大城鄉土雞場撲殺9674隻

女灌伏特加半夜不睡覺　站4樓陽台驚聲尖叫

女灌伏特加半夜不睡覺　站4樓陽台驚聲尖叫

用23種中藥材製「清冠」販售挨告　夫妻檔無罪 　

用23種中藥材製「清冠」販售挨告　夫妻檔無罪 　

關鍵字：

彰化公墓八卦山火警

讀者迴響

熱門新聞

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

6都多家醫院掛號費　調升至170至500

AV女優河北彩花改名了！本人親揭全新藝名

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

臉書、IG大當機　三大駭客集團「出面自首」

「一輩子不缺錢」星座Top 3

即／美股三大指數上漲　台積電ADR突破141美元

粉絲爆氣質疑「IU演唱會蓋票」　KKTIX：開放張數高達95%

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

遛狗發現恐龍化石　他把工作辭掉了

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面