桃園設置婦幼局在即　局處裁撤整併成焦點...市議員給建議

▲桃園設置婦幼局在即，市議員林政賢為市府找局缺。（圖／市議會網站）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政為兌現選舉承諾，市府即將成立的婦幼局，自市議會定期大會5月進入市政總質詢以來，成為各黨派議員質詢焦點。市議員林政賢11日於市議會市政總質詢建議，研考會跟資訊科技局可以重新整併成研考局，這樣預計明年1月成立的全國第一的婦幼局，就有局缺了！

林政賢說，根據「地方行政機關組織準則」，桃園市政府的局、處、委員會等一級機關，目前有26局、5處、1委員會，已到法定上限，也就是如再設婦幼局的話，必須裁撤一個局處，他建議研考會跟資訊科技局可以重新整併成研考局，希望張善政市府團隊宜趁早公布，安定民心！

針對無績效單位存在，林政賢則點出：

1. 桃園捷運公司累積虧損超過資本額30億元，營運資金及資本額已全部虧光，甚至被桃園審計處點名，在「北北基桃1200月票」7月上路，目前交通部將機捷列為地方運具，卻只補助5成，質疑將加劇桃園市的負擔，要求張市長想想辦法讓桃捷起死回生。

2. 桃園航空城公司無實質效益。林政賢強力抨擊航空城公司是前朝酬庸的集聚地，如：林佳龍的子弟兵王義川、鄭文燦的好友黃適卓都擔任過董事長，要求張善政宣示之後的董事長會會聘用無專業知識的、不會任用私人，決不會以派系利益來酬庸人事，也針對存廢問題表示，相關業務應回歸相關局處及工策會身上，要張善政有魄力改革與剷除酬庸養樁腳的思維，才是這城市進步的動力。