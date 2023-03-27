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好孕專車取消所得稅率20%以上限制　竹市4／1起放寬制千人受惠

▲ 竹市好孕專車再升級，4月1日起放寬申請條件。（圖／新竹市政府提供）

▲竹市好孕專車再升級，4月1日起放寬申請條件。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提供友善生育環境，高虹安市長今(27)日宣布，4月1日起凡設籍並實際居住新竹市之孕婦，及與新竹市民完成結婚登記，並已入境居留、定居或停留之新住民孕婦，均可申請搭乘好孕專車至新竹縣市產檢醫院進行產檢，歡迎孕媽咪們多加利用。

新竹市長高虹安表示，近年來少子化情形日趨嚴重，為鼓勵本市市民生育意願，提高生育率，市府積極推動各項育齡婦女及學齡前兒童的友善照顧服務，除日前新增婦女館夜間與假日時段定點臨托外，基於許多市民的懇切反映，自4月1日起好孕專車也取消所得稅率20%以上無法申請之限制，放寬申請條件造福更多孕媽咪，盼讓每位竹市的孕媽咪們都能不受時間限制，提供安全與便利的交通工具往返醫療院所進行產檢，預計可增加約1,000名孕婦受益。

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新竹市社會處處長李季縈表示，市府推行的好孕專車貼心服務，攜手台灣大車隊、紅帥衛星車隊、大都會車隊、第一中華車隊等4大車隊共計1,501台計程車，提供孕婦往返新竹縣市設有產檢服務的10家醫院及38間診所交通費補助，每次搭乘不限抵用金額，十分便利且貼心。

此外，好孕乘車券亦附加10小時免費定點臨托使用券、免費育兒指導服務使用券及新竹在地友善育兒店家禮物兌換券等優惠服務，鼓勵孕婦按時產檢，確保孕婦自身及胎兒健康，育兒期間更可以透過定點臨托獲得喘息空間。

「好孕專車真方便！」即將臨盆的夏小姐表示，過去產檢時總是要麻煩先生請假開車載她去，準備生第2胎時，又開始煩惱去醫院產檢時大寶沒人可以協助照顧，現在很開心有了好孕專車乘車券，產檢時可以一早趁大寶和先生熟睡時，自己搭乘計程車去產檢，或是先將大寶送定點臨托，再也不用全家勞師動眾到醫院。

社會處表示，好孕專車提供總額6,000元的乘車券，包含100元、200元單張面額，孕婦可於乘車後替代現金支付車資，每一趟次不限單張使用亦不找零，且起訖端必須為新竹縣市轄內產檢醫療院所。

社會處補充說明，符合好孕專車申請資格之民眾，本人或家屬準備好孕婦健康手冊、孕婦身分證或戶籍資料至戶籍所在地區公所申請，即可當場核發好孕專車乘車券，歡迎孕媽咪多加利用。有關好孕專車相關事項，可至社會處網頁(https://is.gd/eQrBC0)查詢，或電洽03-5352102社會處婦女兒童少年福利科。

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