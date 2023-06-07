全台第一！桃園婦幼局即將成立　落實性騷防治第二道防線

▲桃園婦幼局即將成立，落實性騷防治第二道防線。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政7日於市政會議時表示，近期揭露的性騷擾事件，逐漸形成台灣的「me too」效應，讓許多受害者挺身而出，勇敢揭發自身遭遇；而市府將於明（113）年成立婦幼局，未來面對性騷擾案件，可以補強現有機制的不足，成為性騷擾防治的第二道防線，期盼有效保障受害者的尊嚴。

張善政說，多起性騷擾事件中，其中關鍵在於受害人向上級申訴，卻未獲得妥善處理，也引發各界質疑吃案與息事寧人的嫌疑。因此他特別提醒所有市府相關單位主管、首長在受理相關申訴時，務必慎重處理。

又，目前性騷擾、家庭暴力等案件，主要是由社會局的家庭暴力暨性侵害防治中心推動相關安全維護作為與防治措施，而教育局、勞動局等也有相關處理機制，未來婦幼局成立後，將補足現有機制的不足，並與各局處相互配合，成為性騷擾防治的第二道防線，發揮補強的效果。

張市長強調，當機關內部受理申訴案件時，機關首長或主管在第一關務必做好把關，絕不可息事寧人，若通報不及時、無法在最短時間內妥善處理，則無法撫平受害者內心的創傷，造成負面情緒持續惡化、蔓延。未來婦幼局將與各局處配合，讓性騷擾防治機制更為完整，期盼有效保障受害者的尊嚴。