揭密韓國瑜嗆「立院有弊定處理」　葉元之：親綠職員給韓穿小鞋

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄭佩玟／台北報導

立法院長韓國瑜上任至今，除警告立院職員「有弊定處理」，更提醒「螺絲一定要拴緊」，10天之內2度說重話，引起外界關注。對此，國民黨立委徐巧芯揭露，新科立委裝潢辦公室時聽說立院合作的廠商較好核銷費用，未料卻發現報價很高，並直言裝潢過程顯然有貓膩；藍委葉元之則說，這跟韓國瑜當初剛接高雄市長蠻類似的，高市府裡面也是一堆陳菊人馬，常常給韓國瑜穿小鞋。

徐巧芯在政論節目中表示，由於立委裝修立院辦公室有15萬元的裝修補助，因此國民黨新科立委就在選擇要自行向外找裝潢，還是用立法院內的廠商？最後卻傳出立院廠商核銷好像比較容易。

徐巧芯質疑，核銷辦法應該都要一樣，怎麼能因為找外人裝潢，就故意卡核銷，這樣不就是故意幫忙特定廠商推業績？此外，徐巧芯也揭露，有些立委因核銷容易，於是就找立院合作的廠商裝潢，結果發現報價不得了，明明沒有太多裝潢或改造，開價卻要70萬到百萬不等。

徐巧芯說，雖然現在裝修費用隨著人力、物力漲價，但立院廠商可能連推個桌子都要1300元，簡直是小看在國會審查預算的大家，報價很高的剛好都是立法院的廠商，讓他們開始質疑跟立法院長期合作的廠商在民進黨執政下，可能有被民進黨安插自己人，裝潢過程也有一些貓膩；徐巧芯稱強調，韓國瑜現在就是要立法院內公務體系團隊鎖緊螺絲。

葉元之也坦言，自己也有聽說裝潢的部分，有新科立委找立法院推薦的3家廠商之一，理由是比較了解怎麼核銷；另外，葉提到，本來2月15日國民黨有發公文給立法院，希望某日可以召開食安會報，隔天民進黨就收到立院簡訊，說韓國瑜不要召開朝野協商，但後來實際上是有召開，「那麼為何立院隨便發簡訊給民進黨？這就是失控了，因為立法院過去是民進黨執政，很多人比較偏綠」。

葉元之認為，這個狀況跟韓國瑜當初剛接高雄市長蠻類似的，高市府裡面也是一堆陳菊人馬，常常給韓國瑜穿小鞋，故意把消息放給民進黨議員，有些根本還在討論當中，就放給議員，目的就是為了讓議員來打韓國瑜。

葉元之提及，韓國瑜在新春團拜時曾撂重話，立法院說螺絲要拴緊，「不教而殺謂之虐」，並認為韓接下來應該會有動作，希望這些事情會慢慢改善。