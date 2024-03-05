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聯合國報告：哈瑪斯突襲以色列當天　可能有性侵、輪暴等暴行

▲哈瑪斯俘虜包裹白布的以色列平民，將其載回加薩境內當作人質。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯俘虜包裹白布的以色列平民，將其載回加薩境內當作人質。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

聯合國一支專家團隊周一提出的最新報告，指出2023年10月7日哈瑪斯大規模突襲以色列當天，「有站得住腳的理由相信」發生性暴力情形，包括性侵、輪暴、切割生殖器等殘忍行為。

路透報導，該支專家團隊由聯合國衝突中性暴力問題特使帕藤（Pramila Patten）率領，於1月29日至2月14日間訪問以色列執行任務，包括收集、分析以及驗證10月7日當天的性暴力傳聞。

▲哈瑪斯突襲以色列。（圖／路透）

▲哈瑪斯突襲以色列。（圖／路透）

聯合國該份24頁報告中指出，有可信的間接資訊顯示，當天可能發生不同形式的性暴力，包括性虐待甚至切割生殖器等殘忍、不人道且侮辱人格的對待。

巴勒斯坦激進組織哈瑪斯則是從攻擊當天開始，至今都否認曾對以色列士兵或平民有任何性暴力的行為。

哈瑪斯民兵於10月7日當天對以色列展開大規模突襲，包括發射火箭彈飽和式攻擊，以及空降到以色列城市展開燒殺擄掠。根據以方說法，以色列遇害平民約1200人，還有253名人質遭擄走，之後以色列對哈瑪斯展開報復攻擊，揮軍侵略加薩，至今戰火仍未停歇，根據哈瑪斯掌控的衛生當局指出，多達3萬名巴勒斯坦平民在戰火中喪生。

▲以色列進軍加薩追剿哈瑪斯。（圖／路透）

▲以色列進軍加薩追剿哈瑪斯。（圖／路透）

報告進一步指出，該支任務小組找到「明確並且可信的資訊」，顯示部分被帶往加薩的以色列平民，遭遇多種衝突中性暴力對待，還有可靠的理由可相信，「這樣的暴力可能還在發生當中」。

專家團隊表示，需要進行全面調查，以確定性暴力的整體規模、範圍與具體性暴力的歸責原因。

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