　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列對「約旦河西岸首府」發動大規模襲擊　16歲少年中彈亡

▲▼以色列軍隊4日晚間突擊了約旦河西岸（West Bank）行政首都雷馬拉（Ramallah）。（圖／路透）

▲以色列軍隊4日晚間突擊了約旦河西岸行政首都雷馬拉（Ramallah）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

以色列軍隊4日晚間突擊了約旦河西岸（West Bank）行政首都雷馬拉（Ramallah），在一處難民營開槍殺死一名16歲巴勒斯坦少年，而這也是以色列多年來對雷馬拉發動的最大規模襲擊。

根據《路透社》報導，雷馬拉當地目擊者表示，以色列軍隊開著十多輛軍用車輛進入；雷馬拉是巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）總部的所在地。巴勒斯坦衛生部稱，以軍襲擊當地阿姆阿里難民營（Am'ari）時，朝16歲少年沙爾巴克（Abu Shalbak）的頸部和胸部開槍，導致其身亡。

以色列軍方則說，安全部隊在該難民營進行了長達6小時的掃蕩行動，逮捕了2名被通緝的嫌疑人，同時也審問了相關人士，並繳獲了哈瑪斯煽動宣傳的素材，「在行動中發生了暴力騷亂，嫌疑人向以色列安全部隊投擲石塊和燃燒彈，因此軍方施以實彈還擊，過程中有一名以色列邊防警察受傷。」

目擊者說，以色列軍隊還摧毀了當地另一處難民營附近的主要道路。當地難民哈馬什（Ibrahim Hamarsheh）說，「他們（以色列軍方）每次進難民營，破壞的東西都比前一次還多，他們還剷平了難民營的道路。」

自以色列與哈瑪斯的衝突爆發後，約旦河西岸的暴力事件激增，至少有400名巴勒斯坦人在與以色列士兵和定居者的衝突中喪生。

巴勒斯坦外交部表示，以色列當局採取突擊、居留和行動限制，讓約旦河西岸巴勒斯坦人的生活宛如「難以忍受的地獄」。

ET快訊
快訊／UberEats今早大當機！　結帳出現系統錯誤
IVE台下「長髮妹只穿內衣」！突慘摔鞋子飛出…全場都在看她
馬尾女上校被強吻！　國安局涉「包庇少將」回應了
分手郭書瑤「金陽路邊調情空姐女友」！　互動全被拍
快訊／38歲前美聯MVP　高掛球鞋宣布退休
DJ SODA「伸入比基尼」撫巨胸　辣照登封面
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」
少將強吻「馬尾妹」上校！　黑歷史起底竟一籮筐
馬尾妹變上校！少將「掐脖扯罩」強吻證據曝光　國安局下令封口

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

重機網美遭7男性侵！政府先付38萬賠償　法院怒斥：玷污印度形象

以色列對「約旦河西岸首府」發動大規模襲擊　16歲少年中彈亡

推特前高層聯手告馬斯克！　索賠逾40億元遣散費

美22歲國民兵認了「外洩機密」　恐被關16年

中國男子經營「日文盜版漫畫網站」獲利3700萬　法院判決結果出爐

歐盟將刺激歐洲軍工業　進入戰爭經濟模式

美國超級星期二將登場　民主、共和兩黨初選Q＆A一次看

聯合國報告：哈瑪斯突襲以色列當天　可能有性侵、輪暴等暴行

金氏世界紀錄！　荷蘭男心臟移植後存活近40年

小馬可仕：若菲律賓南海主權遭忽視　將對中國發動反擊

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

大S罕露面牽具俊曄哀悼小S公公　黑范夫妻全黑現身：我愛她們

小S守靈7小時現身謝親友　「我公公在天堂一定非常欣慰」

大逆轉！基隆除草男非電死　遭大貨車輪胎脫落擊中身亡

5億高中生案結婚證人出庭　心裡覺得怪：說恭喜沒人理

亞馬遜新物種「北方綠森蚺」　全世界最大蛇類與科學家共游

重機網美遭7男性侵！政府先付38萬賠償　法院怒斥：玷污印度形象

以色列對「約旦河西岸首府」發動大規模襲擊　16歲少年中彈亡

推特前高層聯手告馬斯克！　索賠逾40億元遣散費

美22歲國民兵認了「外洩機密」　恐被關16年

中國男子經營「日文盜版漫畫網站」獲利3700萬　法院判決結果出爐

歐盟將刺激歐洲軍工業　進入戰爭經濟模式

美國超級星期二將登場　民主、共和兩黨初選Q＆A一次看

聯合國報告：哈瑪斯突襲以色列當天　可能有性侵、輪暴等暴行

金氏世界紀錄！　荷蘭男心臟移植後存活近40年

小馬可仕：若菲律賓南海主權遭忽視　將對中國發動反擊

巴黎時裝周／蔡依林「黑天鵝裝」凍齡美翻！Valentino全黑宇宙超吸睛

快訊／UberEats今早大當機！　結帳出現系統錯誤

重機網美遭7男性侵！政府先付38萬賠償　法院怒斥：玷污印度形象

鋒面明掃全台「連下2天」　急凍回冬

IVE台下驚見「長髮妹只穿內衣」！　突慘摔鞋子飛出…全場都在看她

鄭宗哲熱身賽代打吞K　陳聖平替補上場選保送

混血男神談情「先肉後愛」　巴西嘉年華「看對眼就喇舌」　

「新一代MG 3」中東也有賣！動力更入門、價格有望更便宜

馬尾女上校被強吻！　國安局涉「包庇少將」回應了

徐旭東首重國際觀與管理能力　總經理與營運長都選海外華人

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

國際熱門新聞

母說「明天不再煮」　男沒再吃過媽媽的菜

歐盟史上最大罰單　重罰蘋果616億

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

拚年省50億　製藥大廠宣布裁員6％

豐田北美執行長：不想把資金浪費在電動車上

川普拿回科州「總統初選資格」

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

30KK天然巨乳！瑜珈正妹「縮胸」又長回來

摩洛哥星星沙丘　研究發現存在上萬年

重機網美印度遭7男性侵　嫌犯長相曝光

美股三大指數收黑　台積電ADR反漲3.26%

重機網美控7男性侵　印度警要求刪文

小馬可仕：若菲律賓南海主權遭忽視　將反擊中國

全球首例！　法國會780比72壓倒性通過墮胎權入憲

更多熱門

相關新聞

美22歲國民兵認了「外洩機密」　恐被關16年

美22歲國民兵認了「外洩機密」　恐被關16年

美國22歲空軍國民兵泰謝拉（Jack Teixeira）去年因涉嫌在Discord群組外洩美軍機密文件遭逮，他於4日認罪，坦承故意保留和傳播國防訊息。根據認罪協議，檢察官求處至少16年監禁。

UN：哈瑪斯突襲以色列當天　可能有性侵、輪暴等暴行

UN：哈瑪斯突襲以色列當天　可能有性侵、輪暴等暴行

日黑鷹直升機失事原因　最快3月公布報告

日黑鷹直升機失事原因　最快3月公布報告

因應台灣有事　日本2025年組兩棲運輸部隊

因應台灣有事　日本2025年組兩棲運輸部隊

賀錦麗強硬喊話　要求以色列、哈瑪斯停火

賀錦麗強硬喊話　要求以色列、哈瑪斯停火

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊約旦河西岸

讀者迴響

熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

即／蘋果上架最新M3晶片MacBook Air　3.59萬元起

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

棄延續球員生涯　前樂天投手引退

他年薪180萬存款才3萬　網：這才真實

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

台灣又有大陸品牌新車現身測試

今驚蟄飆35℃！明全台有雨大變　連冷4天探10度

瑪利歐賽車開上國道！警方曝不罰原因

高雄蘇丹紅辣椒粉　八方、維力中鏢

孩突說「爸爸和阿姨一起睡」！理由震碎她三觀

網控用餐有蟑螂腳　業者聲明是蔥段

腦麻外送員凌晨取餐　老闆「煩躁突消失」心酸

更多

最夯影音

更多
涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！　業者：是蔥段...餐費1749元免單
小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂　婆婆被攙扶入內..許家三姊妹緊跟在後

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

巡路員爸願接受簡母道歉　「若她心裡能好過點就來」

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

SJ銀赫代父「牽姊姊手出嫁」　狂揮手被利特虧：克制一下！

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

《小學堂》小西瓜變好漂亮！　醫學系實習中「沒想進演藝圈」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面