民進黨不用抖音原因曝光　主要代理商是它

▲民進黨目前仍定調，不會主動進入TikTok。（資料照／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨展開選後檢討工作，其中「是否使用TikTok（抖音國際版）」成為黨內討論焦點。民進黨副秘書長翁世豪今（6日）接受網路直播節目「齊有此理」專訪時表示，抖音在台灣的主要代理商是戰國策傳播集團，如果戰國策沒有撤退前，「我們就不需要去談說我們到底會不會在抖音成立帳號」。民進黨發言人吳崢也表示，民進黨目前還是不會主動進入抖音。

戰國策是國內知名政治公關公司，去年總統選舉期間，曾有一名自稱戰國策前員工的陳姓網友，在網路上指控民眾黨透過戰國策養網軍，在PTT洗版帶風向，此外，民眾黨現任立委吳春城也是戰國策的公司負責人，雙方被認為關係密切。

翁世豪今天中午接受訪問時表示，抖音這個事情已經討論很久了，其實前陣子有個新聞，台灣的抖音主要代理商竟然是戰國策，「如果戰國策沒有，一天沒有撤出台灣的代理商、代理權之前，我們就不需要去談說我們到底會不會在抖音成立帳號」。

翁世豪補充，他認為，平台是一回事，內容又是另外一回事，要先把內容做好，例如現在有一個新興的社群軟體Threads，其實民進黨在裡面的聲量比其他政黨的還好，正面聲量是更大的，因此，運用不同的平台來跟支持者做對話，這個是民進黨接下來要去做的，透過擴大自己的同溫層，請他們去散播，進而說服更多的人，這樣民進黨的同溫層就會越來越擴大。