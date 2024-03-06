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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲拋N+1引黨內炸鍋　民眾黨喊「非定案」：但不可能只守住N

▲▼柯文哲及民眾黨團三長與國民黨團三長餐敘。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前表示，要在2026年九合一大選發起「N+1」提名計畫，已有議員的選區要再提1人參選，沒議員選區則提1人選舉，但基層黨員正反評價兩極。面對「N+1」策略引發議員炸鍋，民眾黨新聞部主任吳怡萱6日表示，此案並非定案，還有很多可討論空間，但以黨未來發展來看，不可能只守住「N」，一定要有越來越多新人加入。

柯文哲今召開中央委員會，並由發言人李頂立、吳怡萱進行會後轉述。針對外傳黨內多數議員對「N+1」政策表達反對，李頂立回應，當時柯文哲的原意，是針對整個總統大選得票做數據化分析，進而得出的戰略考量，但距離提名時間還早，且實際提名一定會按照各個地方情形。

吳怡萱也補充道，今早台北市議員黃瀞瑩上廣播節目時也說，對於民眾黨整體未來發展，不可能只守住「N」，對於現任議員來說，也會思考整體未來民眾黨若要可長可久發展的話，一定會有越來越多新人才加入，所以在這件事情上，可以分成現在跟未來。

吳怡萱指出，「N+1」是從這次總統大選的數據做分析，但還是要做考量，首先面對2026年選舉，一定還是會以現階段有的資源多寡，以及候選人特質是否可被選民接受，且也會按照各個選區做安排，不管是台中市議員江和樹等基層聲音，民眾黨都有收到，但此案並非定案，「『N+1』還有很多可以討論的空間。」而稍早新竹縣議員李國璋也說，自己本身有信心的話，還是要思考民眾黨發展的長遠性。

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