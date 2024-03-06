「樹立生機種下永續」　奇美攜手農田水利署辦理植樹活動

▲奇美公司6日攜手農業部農田水利署嘉南管理處，合作舉辦「嘉南大圳水圳綠道植樹養護計畫」，奇美公司透過經費贊助認養水圳周邊植樹及養護活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美公司6日攜手農業部農田水利署嘉南管理處，合作舉辦「嘉南大圳水圳綠道植樹養護計畫」，奇美公司透過經費贊助認養水圳周邊植樹及養護活動，預計第一階段植樹總長度1.1公里，未來將以5年的時間種植超過500棵喬木。

這次活動的種植樹種為「黃連木」，除了周遭環境條件適合其生長，黃連木也因樹幹堅挺筆直、木材質地堅硬可靠，自古有著正直的意涵而被稱作為「楷木」，與奇美集團長期秉持的誠信經營理念不謀而合，此路段也將命名為「奇美楷木綠廊」。

奇美於2018年響應政府綠能政策，將位於善化的閒置工廠用地轉型為太陽能電廠，成為年發電量超過2千萬度的「奇美綠能園區」。園區秉持「樹電共生」理念，在打造電廠的同時以最大限度保留園區內超過2萬棵樹，2021年起更與屏東科技大學合作，透過園區內生態調查以及生態保育措施，打造更友善的生態棲地。本次奇美參與農田水利署的植樹計畫，就是希望將園區護樹理念向外衍生推廣。

這植樹路段的嘉南大圳，由日人八田與一工程師於1930年建造完成，是當時亞洲最大的灌溉系統，豐沛的水源長期滋養嘉南平原土地與人民。奇美集團創辦人許文龍先生感念八田與一工程師對台灣的貢獻，曾親塑其銅像表達敬意。

為傳承許文龍先生愛鄉愛土的永續精神，奇美公司特別將此次植樹活動結合新進同仁的教育訓練課程，希望透過每位新人親手種下樹苗，為水圳打造新風貌，為下一代留下更美好的環境，具體實踐奇美「Clean & Green」的永續願景。