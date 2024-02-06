粉專曝「史上最高規格展覽」在台南！　小編震驚：台灣人有福了

▲被詢問5月是否會舉辦高規格展覽，奇美博物館給出答案。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

台南5月要有大事發生了嗎？粉專「台南式」昨（5日）在臉書PO文，透露得知一個很驚訝的消息，更預告5月會有「台灣史上最高規格展覽」在台南，引發網友熱議，對此，台南市政府與奇美博物館今（6日）則分別作出回應。

「台南式」昨在臉書發文，稱今年5月在台南將有「台灣史上最高規格展覽」，還表示「很震驚，今天得知這個消息真的很驚訝」，因為沒想過能在台灣看到這個展覽，更何況是台南，甚至誇下海口：「台南人，不，全台灣的人都有福了。」

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▲粉專「台南式」在臉書的發文引發熱議，網友都十分好奇到底是什麼展覽。（翻攝自台南式Tainan Style臉書）

此文一出，紛紛勾起網友好奇心，有網友就稱，「今年是台南400年，應該會有很多重要活動吧！」還有人開玩笑稱是不是「肉燥飯吃到飽」，大多數人則是高呼期待。

對此，根據《自由時報》報導，台南市政府今回應，稱目前5月份並沒有特殊的大型展覽，不過一整年有關「臺南400」系列活動不斷，包括目前正精彩的燈會，在高鐵、安平、埕南、神農街都有燈區。另外還有鹽水月津港燈節、新營波光節及龍崎空山祭，和之後的台灣國際蘭展、台灣文博會都歡迎大家共襄盛舉。

至於也有可能舉辦高規格展覽的奇美博物館則是表示，他們確實有在規劃新展期，但不清楚是否就是「台南式」所指的展覽，要到農曆年後才會公布。

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