為地球「一起集點樹」　林業保育署台東分署植樹月贈苗

▲林業保育署台東分署規劃了10場次的贈苗活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

植樹月即將到來，配合今年植樹月的主題「一起集點樹」，林業保育署台東分署規劃了10場次的贈苗活動。

林業保育署台東分署今年一共規劃了25種10,300株的台灣原生種苗木，包含了草本、蕨類、灌木類跟喬木。種類包括蜜源植物：文殊蘭、茵陳蒿、月橘（七里香）、黃荊、台灣海桐、台灣樹蘭、大葉楠、厚葉石斑木等。林下經濟樹種包括：台灣天仙果、杜英、楓香等。歷年詢問度熱烈的明星植物包括：野牡丹、台灣香檬、金毛杜鵑、含笑花、蘭嶼肉豆蔻、烏心石、金新木薑子、土肉桂、毬蘭跟鐵線蕨，另外也有搭配森活市集「解碼山林精油」消費滿額贈送紅檜、台灣杉與台灣肖楠3種針葉樹種。

▲熱門苗種:毬蘭。（圖／記者楊漢聲翻攝）

113年林業保育署台東分署10場次贈苗活動分別是：3月1日10時於關山工作站（750株）；3月2日9時30分於長濱國小（700株）；3月8日9時於成功工作站（850株）；3月8日10時於海端鄉綜合體育館（1000株）；3月15日9時於嘉蘭溫泉公園（600株）；3月16日9時於臺東森林公園（500株，森活市集消費滿額贈送）；3月20日9時於知本工作站（1200株）；3月20日10時於大武工作站（750株）；3月23日10時於林業保育署台東分署（2500株）；3月30日9時30分於東河橋遊憩區（700株）。

民眾可憑113年1-3月未開獎紙本發票2張可兌換1株苗木，惟各場次贈苗種類及方式仍略有不同，詳細資訊可參閱活動海報。貼心提醒為響應環保，請自行攜帶環保提袋或容器領苗，每場次苗木數量有限、換完為止。