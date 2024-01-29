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奇美博物館首款AR實境遊戲　帶您重返大航海時代

▲奇美博物館推出全新實境遊戲《穿越時空的航海家》，29日開放早鳥預購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲奇美博物館推出全新實境遊戲《穿越時空的航海家》，29日開放早鳥預購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

配合台南400，奇美博物館推出全新實境遊戲《穿越時空的航海家》，29日開放早鳥預購！這是館方首款融入AR擴增實境技術的實境遊戲，將帶領民眾重返1624年，感受台灣正式加入大航海時代的背景時空，並與一位來自17世紀的荷蘭航海家漢斯一同啟程，在博物館各個展廳尋找線索，揭開深藏400年的歷史謎團。

▲奇美博物館推出全新實境遊戲《穿越時空的航海家》，29日開放早鳥預購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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奇美博物館首款AR實境遊戲《穿越時空的航海家》去年底舉辦封測體驗場，受到民眾熱烈迴響，經多次優化後，終於將在3/1正式上市，並自29日起開放早鳥預購。館方表示，這款遊戲融合了三大特色，第一，此為台南400的特別企劃，以1624年前後的台灣為背景，將歷史故事精妙地埋入解謎關卡中，帶領民眾一同經歷荷蘭東印度公司來台發展的過程，例如1622年初探台灣、1624年在澎湖被明朝軍隊圍攻等歷史事件，途中還會遇到當時具有影響力的各國歷史人物，此外，透過遊戲的推進，不僅能閱覽台灣歷史，還能了解奇美蒐藏的豐富文物，以最有趣好玩的方式吸收知識。

▲奇美博物館推出全新實境遊戲《穿越時空的航海家》，29日開放早鳥預購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

第二，遊戲融入AR擴增實境的互動科技，只要運用遊戲盒的道具跟遊戲系統的AR功能，就能在展廳發現神祕圖像，進而掌握線索與解開謎題，虛實整合的體驗讓玩家輕鬆進入故事情境。第三，為了讓更多沒有玩過實境遊戲的民眾都能參與，此次以豐富的歷史故事與AR沉浸體驗為主打，不強調解謎的複雜度，遊戲難易適中，無論是家庭觀眾或年輕族群都能從中感受解謎的樂趣與成就感，是一款老少咸宜的入門款實境遊戲。

▲奇美博物館推出全新實境遊戲《穿越時空的航海家》，29日開放早鳥預購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

奇美博物館自2019年與遊戲專家「聚樂邦」合作，陸續推出實境遊戲《穹頂計畫》三部曲，把展廳化為解謎空間，打破許多民眾對博物館的想像，一舉拿下聚樂邦遊戲「史上最賣座」的佳績，至今已累積逾2.8萬人次參與。有別於《穹頂計畫》系列作品，《穿越時空的航海家》擁有全新的敘事線，情節營造十分引人入勝。故事始於一個寧靜的凌晨，奇美博物館的大廳突然迴蕩起悠揚的海浪聲，一位自來17世紀的荷蘭航海家奇幻現身，失去記憶的他擁有一支能窺見神祕符號的黃銅望遠鏡。玩家將化身博物館的館員，陪伴著荷蘭航海家一起展開一段穿越時空的冒險之旅。全程故事緊湊、曲折離奇、暗藏玄機，究竟荷蘭航海家的真實面目為何？面臨最終的關鍵時刻您將如何選擇？唯有親自體驗遊戲才能得知精采大結局。

▲奇美博物館推出全新實境遊戲《穿越時空的航海家》，29日開放早鳥預購。（圖／記者林東良翻攝，下同）

《穿越時空的航海家》將於3/1正式上市，民眾只要購買遊戲盒，使用手機登入網頁後就能在展廳開始遊戲，不需另外購買門票，不需下載APP，每盒供2至5人使用。即日起至2/29推出早鳥優惠價1980元（原價2200元），販售平台包括奇美博物館售票櫃檯、奇美博物館線上禮品店、聚樂邦官網、KKday、KLOOK、ibon等，更多資訊請參閱官方網站：www.chimeimuseum.org。

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