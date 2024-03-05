柯文哲N+1政策「絕對14比0」！前幕僚揭3問題：現任議員全炸鍋

▲柯文哲著眼2026年地方九合一大選，喊出全國議員席次要「N+1」的目標。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

民眾黨主席柯文哲喊出2026年地方九合一大選，全國議員席次要「N+1」，也就是若選區目前有現任議員，就加一位提名人，而沒有議員席次的選區則是直接提名。對此，民眾黨文宣部前主任柯昱安直言，N+1絕對是「14比0」，因為現任民眾黨14席議員對這事舉雙手反對，很可能會造成兩敗俱傷的局面，同時他也揭露該政策的3大問題。

媒體人羅旺哲5日晚間在臉書發文指出，柯昱安在節目《POP大國民》中分享對於柯文哲「N+1」政策的看法，他認為N+1「絕對是14比0」，因為這幾天他聽聞現任民眾黨14席議員私下對這件事情已經炸鍋、氣得要死並舉雙手反對，而這樣的政策，很可能會造成兩敗俱傷的局面，畢竟議員選舉等於就是跟黨內提名的人一起競爭。

▲民眾黨文宣部前主任柯昱安認為，N+1政策「絕對是14比0」。

柯昱安分析，柯文哲拋出這樣的想法，應該是認為可以把今年大選的得票「複製、貼上」到2026的議員選舉上，不過他也舉例，2019年大同區立委補選，當時柯文哲才剛當選台北市長，白色力量當時推出陳思宇挑戰何志偉跟陳炳甫，開票到最後，直接慘敗，而這也證明「柯文哲的魅力沒辦法轉移小雞身上」。

柯昱安也提到，2022民眾黨在全台提名86席議員參選人，最後也只有14席當選，為此他也直白點出N+1政策的三大問題，包括「票源分散、地方組織不穩、黨內沒人」，若不先好好培養、累積經驗，直接「揠苗助長」硬推人選，到頭來恐怕只會一場空。