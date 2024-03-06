金廈翻船案恐成軍事衝突導火線？　蔡正元分析：大陸不會動武

▲海巡署驅離越界快艇，快艇蛇行自翻4人落海，最後發生2人死亡的憾事。（圖／記者林名揚翻攝）

記者皮心瑀／台北報導

中國大陸漁船非法越界遭追緝翻覆2死，引發兩岸局勢緊張，有學者更擔憂未來將掀戰事。對此，前立委蔡正元分析，此事尚不至於引發軍事衝突。

蔡正元指出，學者認為大陸民意對台敵意高漲，大陸政府面對民意壓力，可能動武以撫順民意，但首先是國安會判斷大陸不會動武；第二，最重要的理由是，金廈撞船事件在國際上，畢竟是很小的事件，因之動武顯然會讓國際上，認為大陸小題大作，不符合大陸政府倡議的大國責任，而這是大陸目前的戰略框架。

第三，蔡正元說，大陸政府要撫順民意的方法很多，比如鼓勵大陸漁民不斷「跨界」，對台灣赴金馬的船艦包抄登船檢查，或對金廈事件相關人士，以謀殺等罪名立案調查並全球通緝，以司法手段代替軍事手段，藉機逮捕海巡船隻或人員，這些方法都會讓民進黨當局難以招架，因為民進黨當局也沒有本錢，就此事升高為軍事衝突。

接著，蔡正元表示，大陸政府要動武一定是對台灣本島，不會只針對金馬等外島，而對台灣島動武的準備工作明顯的尚未完成，尤其尚未有大規模的陸軍演習，也未見有大規模的登陸演習，從軍事觀點來說，大陸航母建軍尚未成熟，拒止美軍的武裝實力尚未完善，此時動武不符成本。