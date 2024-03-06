數位身分證2.8億是停損　李彥秀轟：民進黨超譯卸責無極限

▲數位身分證。（圖／翻攝自內政部官網）

記者皮心瑀／台北報導

賴清德行政院長任內推動數位身分證，但因考量到資安問題宣布暫緩，廠商向政府求償，如今金額控制在2.8億元以內。內政部部長林右昌稱不覺得這是賠償，而是將停損金額降低。對此，國民黨立委李彥秀批評，民進黨超譯卸責無極限，「轉移焦點，規避責任，抹黑嫁禍，民進黨說第二，沒人敢稱第一」。

李彥秀說，內政部暫緩推動換發數位身分證，廠商求償調解金額約為新台幣二點八億元。行政院長陳建仁去年說「沒有全民埋單的事」，如今政府已與廠商達成協議，希望金額在2.8億元以下。對於各界指責，內政部長林右昌說，「這不是賠償，而是把停損金額降低」，但整個事件的肇因是，民進黨政府一意孤行，沒有與社會溝通，導致大眾對換發數位身分證存在高度資安與隱私疑慮。

李彥秀指出，政府招標之初，就引起學界、業界及人民恐慌；更在沒有配套的情況下貿然推出，最後造成民眾反彈，政策宣告失敗。沒有檢討，沒有認錯，沒有道歉，現在更惡意「超譯」，完全無視責任政治。

李彥秀舉例，「不是走私、是超買」、「不是萊豬、是美豬」、「不是停電、是跳電」、「不是跳電、是超載」、「不是缺電、是剩不夠多」、「不是施壓、是強烈建議」、「不是蓋牌、是校正回歸」、「不是無薪假、是減班休息」、「不是消費券、是振興券」、「不是核食、是福食」、「不是換蛋，是加菜」。民進黨過去為卸責超譯金句滿滿，如今再添一筆「不是賠償，是降低損失」。