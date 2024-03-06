婦產科名醫涉迷姦多名女業務　范雲呼籲台大：不要復聘「狼師」

▲范雲與3名當事人共同舉行記者會，呼籲台大勿復聘「狼師」。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委范雲去年3月踢爆台大婦產科醫師性侵案，今（6日）她再度陪同3名當事人舉行記者會，呼籲國立台灣大學以及台大醫學院不應於3月8日教評會復聘已被台大醫院解聘的「狼醫教授」。當事人B小姐點名，台大無視已經有多名被害人被「鄭文芳教授」下藥性侵的投訴，放任鄭為非作歹，是助紂為虐。

范雲去年舉行記者會踢爆，一位台大醫院婦癌科鄭姓名醫，時常藉了解商品名義邀請藥廠、金融界的女性業務員在居酒屋聚餐，然後對女性下藥並帶至汽車旅館性侵。當時多名受害者出面控訴，和鄭姓醫師單獨到居酒屋用餐後，上廁所回來喝了飲料就失去記憶，醒來時人已在汽車旅館，且鄭姓醫師就在身旁。

范雲今天再度舉行記者會表示，該名加害人雖於去年12月遭台大停聘接受調查，然今年1月，台大性騷擾防治委員會卻以「缺乏充分證據」為由，做出性騷擾不成立的決議，並且將於3月8日召開台大校教評會，討論該名醫師所提起的復聘案。

范雲強調，去年12月監察委員紀惠容已調查此案，並指出台大未依《教師法》及相關函釋積極查處，疏於善盡教師管理及性別事件防治之責任，對涉及刑案的教師並未積極進行調查，結果，今年台大性騷擾防治委員會，卻作出性騷擾不成立的決議；請問台大，何以台大醫院判定違反倫理解聘的醫師，卻認為還可以繼續於台大醫學院擔任教授？

當事人A小姐說，法院不起訴並不代表無罪，只是缺乏強而有力的證據，然而，許多下藥性侵的案件，採證的困難遠超世人想像，這類藥物可以影響一個人的外在行為，代謝速度之快更是難以採證，「我們相信受害者不僅僅只有我們，將來還會有更多被害者選擇站出來，可惜台大至今仍不願採信已多達3位被害者的證詞」。

當事人B小姐點名說，台大無視已經有多名被害人被「鄭文芳教授」下藥性侵的投訴，放任鄭文芳繼續為非作歹，真的令人心寒，未來台大這個品牌恐是助紂為虐，讓加害人更加肆無忌憚的對其他人下手。她呼籲，台大醫院已經對鄭文芳做出解聘的處理，顯示應有的責任與行動，但台大卻違反教育學院應該具備的最高道德標準，台大應該重新檢視這些申訴案件，並且不應復聘該師。

當事人C小姐指出，事情發生至今，所有單位一問再問，自己不知道說明了多少遍當時發生的情形，傷口一次一次被掀開，必須不斷回想可怕的過程。她說，過程當中，台大的調查委員毫不客氣的質疑自己，最後因「證據不足」不做出任何懲處，身為受害者完全無法接受，相信台大的醫師和教授們絕對知道事實，也希望查明事實真相，不要因為一顆老鼠屎壞了一鍋粥，因為這是任何職場都不接受的行為。