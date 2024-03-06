黃復興副主委嗆朱立倫下台　國民黨滅火：從沒把支持者當塑膠

▲國民黨文傳會主委李彥秀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫推動黨務組織改造，今（6）日確定將黃復興黨部改為「退伍軍人服務工作委員會」，並將在組發會下設立「退伍軍人部」，引發部分人不滿，黃復興黨部副主委羅睿達痛斥黨中央切割黃復興，等同切割國民黨歷史，若要裁撤就先辭黨主席。文傳會主委李彥秀對此澄清，「黃復興沒有裁撤，國民黨也沒把支持者當塑膠」，國民黨對退伍軍人服務不減，這次組改是為了組織輕量化跟做更多服務。

羅睿達表示，黃復興是一群單純不過的老兵，今天這樣切割真的傷了老兵的心，未來退黨潮、反對聲浪一定撲面而來，對於被形容「黨中有黨」，直呼是很荒謬的論述。

對於反彈聲浪，李彥秀說，「國民黨沒把支持者當作理所當然，也不會把大家當塑膠」，沒有任何人被裁撤掉，國民黨珍惜過去努力的每一位幹部，是希望透過組織輕量化做更多服務，藉由跟地方黨部的結合，減少溝通會議，能更快速反映基層聲音。

李彥秀說，如今很多50歲以下的退伍軍人都不是國民黨員，希望透過「退伍軍人部」跟這些團體有更多連結，進一步爭取支持，國民黨希望黃復興有更大的責任，跟50歲以下軍人溝通，進而支持國民黨。

至於是否有上路時間表？李彥秀回應，今天中行會已經通過，但正確時間要等黨秘書長拍板定案，這個調整是因應變化，能更快速跟基層溝通，透過更多立委、有戰力的議員擔任黨部重要工作，內造化、年輕化做好跟社會基層溝通，爭取更多支持。