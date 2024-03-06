三寶媽突來電「想取消手術」！名醫激動喊讚　網淚洗版：好偉大

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

記者周亭瑋／綜合報導

一名懷了第三胎的孕媽，先前不打算將孩子留下，並預約進行手術，但夫妻倆經多天討論，最終決定取消手術，這讓婦產科名醫蘇怡寧超開心，笑喊「記得回來產檢。」而眾多母親也不禁鼻酸直呼，「好偉大」、「很謝謝媽咪把這位寶寶留下」。

蘇怡寧昨晚在臉書開心發文，「剛剛產房護理師打電話給我，本來一位第三胎懷孕不打算把寶寶留下來，準備要手術的媽咪，在夫妻經過幾天的思考之後，決定明天要取消手術了。」

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當時，在電話這頭的他，忍不住激動歡呼，喊了聲「太棒了耶！記得叫她回來產檢。」最後，蘇怡寧也不禁自嘲，「我們家護理師應該不會以為我瘋了吧？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

PO文一出，大票網友洗版喊讚，「生命是可貴的」、「這是個值得激動的事情」、「三胎才是真的美滿」、「超棒！孩子是父母的寶」、「孩子會自己帶財來的」。

而許多三寶媽也笑說，「生三胎是很棒的事！現在出門帶三個孩子，婆婆媽媽的眼神就會飄過來，然後手指著123說，這3個都是妳生的嗎？」「三寶媽路過，很幸福也很吵，外出比較麻煩是訂房比較難找，沒什麼太困難的事」、「老三很多是來報恩的～祝媽媽一切平安順利」、「我生三個我驕傲」、「生三寶的正在看七人座，不然真的好擠」、「我第三胎也是直接跟醫生說我不生，前面剛好一男一女，醫生叫我回家考慮一下，因為是一發擊中的寶寶，想想就是緣份，結果就決定生下來，剛好都間隔2歲，就一次累吧」。