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溫度變化大偶有降雨　高雄農改場:洋蔥病害多留意

▲高雄農改場籲農友注意洋蔥病害 。（圖／高雄農改場提供）

▲高雄農改場籲農友注意洋蔥病害 。（圖／高雄農改場提供）

記者陳崑福／屏東報導

恆春半島洋蔥目前已進入結球期，較早定植的植株已陸續進入倒伏期。高雄區農業改良場近期監測顯示，洋蔥目前雖有零星病害發生，但生育良好。但依據中央氣象署預報，可能於6日起因大陸冷氣團南下影響，致使氣溫冷熱不定或有零星短暫降雨，天氣轉為偏濕冷型態。為避免濕度升高有助於病害發生及擴散，高雄農改場籲請農友及時防治，正確用藥，以避免病害蔓延，影響洋蔥收益。

▲高雄農改場籲農友注意洋蔥病害 。（圖／高雄農改場提供）

高雄農改場戴順發場長指出，洋蔥黃萎病、炭疽病菌及軟腐病等病害好發在潮濕多雨環境。當本田期洋蔥結球時需水量大增，黃萎病易於此時發生而造成根部腐敗，進而影響吸水能力，導致植株黃化、萎凋。

炭疽病菌可感染葉片及蔥球鱗片，造成褐色圓形或長橢圓形乾枯斑塊，受害嚴重時全株葉片褐化萎凋，影響蔥球肥大。軟腐病則屬細菌性病害，多發生在成熟及採收後儲運階段，田間環境潮濕時亦會發生，罹病部位常呈現腐爛並發出惡臭。

戴場長說，各項病害防治工作，首重落實田間衛生管理，應及時移除發病植株並搭配核准用藥進行防治，以減少感染源。病害發生初期可選用藥劑防治，例如以62.5%賽普護汰寧水分散性粒劑1,500倍防治黃萎病、40%四氯異苯腈水懸劑320倍防治炭疽病；而軟腐病為細菌性病害，可選用81.3%嘉賜銅可溼性粉劑1,000倍防治。此外後續應避免在潮濕氣候下採收；亦需注意於採收、包裝及搬運過程中，應避免擦傷，並保持切口乾燥。儲藏時則應設法維持低溫、低濕並且保持通風，以防止水分在球莖的表面上累積。農友如在病害鑑定或防治上有相關疑問，可直接與高雄農改場聯繫。

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