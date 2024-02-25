挑戰寒流！強冷空氣加速提早到　今晚起最凍恐跌破10℃

▲強冷空氣加速提早到。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩提醒，強冷空氣提早12小時到達！今天晚間到周二清晨最冷，這波強度應會再上修到「強烈大陸冷氣團」（台北氣象站低於12度），至「寒流」（台北氣象站低於10度）等級之間，沿海近海及近山區域最低溫更有機會下探10度以下。

中央氣象署表示，今天冷氣團的強度會增強一些，北台灣會比周六再更冷，低溫約12至14度，高溫約14到18度，其他地方低溫約14至18度，白天花蓮高溫約20、21度，中部及台東約21至24度，南部約24至28度；天氣方面，降雨範圍稍增，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

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氣象署指出，周一、周二冷空氣持續增強，強度有機會來到強烈冷氣團的等級，北部、東北部及東部整天偏冷，其他地區則是早晚偏冷；北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



氣象署說，周三、周四冷氣團減弱，氣溫回升，尤其北台灣白天高溫來到24度左右，但清晨各地仍偏冷；降雨範圍減少，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署預報，周五鋒面通過及冷氣團南下，北部及東北部天氣再轉冷，周六冷氣團影響，各地天氣偏冷；水氣增多，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，強冷空氣提早12小時到達！今日白天北方強冷空氣移動加速，預估傍晚就會到達北部，晚間氣溫還會再持續下降，北部、東北部及東部轉為濕冷，其它地區也會跟著受到影響，降溫相當有感。

林得恩提醒，初步評估，這波強度應會再上修到強烈冷氣團至寒流等級之間，沿海近海及近山區域最低溫更有機會下探10度以下，今晚到周二清晨最冷，務必注意保暖防寒。