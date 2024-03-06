又嗆記者！被問中國兩會「我不是政論家」　馮世寬：不要懷疑國家

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

中國國務院總理李強昨（5）發表工作報告，指中國將「堅定不移推進祖國統一大業」，並刪除了去年報告中「和平」統一的措辭。對此，退輔會主委馮世寬今（6）回答媒體提問時說，「我不是政論家」，國家有能力，會好好處理這個事情，不要懷疑好不好？

馮世寬今天上午應邀至立法院外交及國防委員會備詢。他會前接受媒體聯訪時，被詢問關於中國兩會的議題，他說，「我不是政論家」，這幾天退輔會加班忙著處理委員對於資料的需求，根本沒有時間去管這些事情，但是大家要有信心，國家有能力，會好好處理這個事情，不要懷疑好不好？

馮世寬直言，不要從中又發生什麼事情，風息，浪自然就平息了，（媒體）對這個事情不要那樣猜測、報導，事情不會擴大到這個樣子；坦白說，新聞當然有力量，能夠推動雙方的和諧，用更好的態度處理，但最重要的事情是，還是要聽官方到底怎麼講，好不好？這樣新聞也好做，也不會誤導大眾。

此外，針對媒體詢問，馮世寬今天至外委會進行業務報告，今年退輔會將訪問哪些國家？但馮世寬聞言不悅地說，「中共對我們的打壓還不夠嗎？你還要問這個問題？」他批評，中共現在知道退輔會的訪問國了，這不是增加困難度嗎？這種問題也好意思在這裡問？

馮世寬指出，他不是責怪記者，但大家要有共識，在國際上，我國受到這麼多的限制，埋頭努力都不夠了，還要告訴外界要去哪裡訪問？

其實這並不是馮世寬第一次不給媒體記者們好臉色，去年中旬，他到立法院外交及國防委員會備詢時，被媒體詢問，「志願役軍人都留不住，是不是退撫制度需要修改？」惹得馮氣到動怒大罵，「你怎麼知道留不住？不要問這種問題」。