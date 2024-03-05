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中國經濟成長目標5%　專家：提振信心意圖濃

▲▼大陸全國人大會議開幕，李強進行政府工作報告。兩會,人大,政協。（圖／路透社）

▲全國人大會議開幕，李強進行政府工作報告。（圖／路透社）

文／中央社台北5日電

中國國務院總理李強今發表政府工作報告，年度經濟成長目標設定5%左右。分析指出，這個數據較法人預期來得高，有提振信心意圖，推估政府將再加大財政支出以支撐目標達成。

李強今在北京人民大會堂發表中國2024政府工作報告，內容提到年度經濟成長目標5%左右、城鎮新增就業1200萬人以上、全國城鎮調查失業率5.5%左右、消費者物價指數（CPI）漲幅3%左右。

中華經濟研究院第一研究所助研究員王國臣今天對中央社表示，中國政府工作報告經濟成長目標設定5%，較法人預期來得高，顯示提振信心意圖；如何達成經濟成長目標，推估政府將再加大財政支出，例如發特別國債。

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

王國臣認為，目前中國經濟情勢複雜，民營企業流動負債、地方政府債務等問題待解，中國政府加大財政支出恐尚不足以處理現有問題，外資也會持續採取觀望態度；北京所推經濟目標現偏向「不要比去年惡化就好」。

王國臣提到，中國消費者物價指數增幅從去年10月至今年1月皆為負成長，若是設定全年成長3%左右，後續可以觀察其會否增加貨幣發行，這可以達到刺激通貨膨脹效果。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠對中央社指出，中國政府年度經濟成長目標設定5%左右，去年為5%左右、前年則是5.5%左右，顯示經濟成長有難度，必須謹慎看待目標設定；目前中國就業環境不易，有賴政府投入資源帶動、釋出工作機會。

▲▼大陸全國人大會議開幕，李強進行政府工作報告。兩會,人大,政協。（圖／路透社）

張弘遠認為，中國政府工作報告「2024政府工作任務」提到「更好統籌發展和安全，有效防範化解重點領域風險」，這些重點領域風險包括房地產、地方債務、中小金融機構等，再次凸顯當務之急是「化解風險」。

他表示，「化解風險」被視作當前經濟工作任務，而非強調績效表現，顯示整體經濟工作任務偏於防守型、保守化，對於經濟成長目標當然未能過度樂觀，改革開放以來的積極大願景「沒有了」。

「大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力」被寫在「2024政府工作任務」第一項。張弘遠認為，其花了不少篇幅在談數位化、人工智慧等，推估未來對應政策將會著重在高端製造業突破、數位經濟產業研發等；「加快發展新質生產力」概念仍是模糊，這也給了各省各自憑藉在地特色、資源發展的空間。

▲▼上海洋山深水港,貨櫃,貨運,海運,集裝箱。（圖／路透社）

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